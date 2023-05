One Direction, Niall Horan annuncia un concerto a Milano nel 2024

Niall Horan sarà in concerto nel capoluogo meneghino il 21 marzo 2024 Condividi

The Show Live On Tour 2024, concerto a milano Dall’affermazione con la boy band One Direction al successo da solista, nel corso degli anni Niall Horan si è affermato come uno dei protagonisti britannici della scena musicale internazionale. Il 21 febbraio del prossimo anno l’artista darà il via alla tournée con cui toccherà tantissime nazioni. Il 21 marzo Niall Horan farà tappa nel Belpaese, più precisamente a Milano. approfondimento Niall Horan, è uscito il video della nuova canzone Heaven

Niall Horan ha dedicato un lungo messaggio al pubblico tramite un post sul profilo Instagram da oltre trentadue milioni di follower: “È passato così tanto tempo da quando sono stato in tour e sono davvero entusiasta di dire che tornerò in concerto nel 2024”. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Niall Horan ha aggiunto: “Non vedo l’ora di poter vedere tutti i vostri bellissimi volti. Là fuori, ogni sera e in tutto il mondo. Siamo più che pronti per suonare per voi, ragazzi”. Il 9 giugno Niall Horan pubblicherà l'atteso nuovo album The Show, anticipato dai singoli Heaven e Meltdown. approfondimento One Direction, Niall Horan annuncia il nuovo album The Show

