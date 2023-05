Marco Mengoni insieme a Elodie: Pazza Musica fuori il 26 maggio

Per la prima volta Marco Mengoni ed Elodie canteranno insieme in uno dei singoli destinati a trasformarsi in una hit estiva (e non solo). Ad annunciare la collaborazione sono stati gli stessi cantanti, che hanno anticipato al pubblico l’uscita di Pazza Musica il prossimo 26 maggio , lo stesso giorno in cui uscirà ufficialmente il nuovo album di Mengoni, Materia (Prisma) .

Il duetto Mengoni Elodie

“Pazza Musica. Disponibile il 26.05.2023”. Così Marco Mengoni annuncia il duetto con l’amica e collega Elodie, pubblicando su Instagram una foto che li ritrae insieme con un look assolutamente nuovo. Abbandonati gli outfit scintillanti sfoggiati sul palco del Festival di Sanremo, i due tornano con un look assolutamente glam: camicia a quadri e jeans strappati per lui, e look total denim per lei. Ma quello che più stupisce è il cambio di look di Elodie, che si mostra con un nuovo colore di capelli. La cantante dice addio al nero corvino a cui ci ha abituate per optare per un castano chiaro, impreziosito da due ciocche bionde che le incorniciano il viso.

Che questo cambiamento abbia qualcosa a che fare con il nuovo singolo in collaborazione con Marco Mengoni? Chissà. Per il momento, infatti, sappiamo davvero poco di Pazza Musica, anche se una breve anteprima del brano è stata già rilasciata su TikTok. A quanto pare, il singolo è il racconto di una storia d’amore in cui la musica gioca un ruolo fondamentale per riuscire a non sentirsi soli. “Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché”, cantano Elodie e Mengoni nel brano, creando non poche aspettative nei fan della loro musica.