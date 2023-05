Ghali e Gué insieme in Puta, il primo singolo di Sixpm

Nuovo singolo di debutto per Sixpm , il producer che si affaccia alla scena musicale italiana con Puta, il brano in collaborazione con Ghali e Gué , due colossi del rap nostrano. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da oggi, venerdì 19 maggio, Puta mescola le sonorità hip hop a quelle Caribbean, strizzando l’occhio alle hit oltreoceano.

Dopo essersi conquistato importanti riconoscimenti a livello internazionale, Sixpm torna a produrre un singolo italiano , riportando insieme Ghali e Guè dopo oltre 10 anni dalla loro prima collaborazione. Dopo aver conquistato il pubblico italiano con l’incredibile produzione di I love you baby di Jovanotti e aver collaborato con Rose Villain per Michelle Pfeiffer feat. Tony Effe, ora Andrea Ferrara - in arte Sixpm - torna sulla scena italiana con un singolo dal successo assicurato. D’altronde, una collaborazione tra due degli artisti più noti della scena rap italiana non può che regalare milioni di ascolti. E questo Sixpm lo sa bene.

Guè, in precedenza noto come Gué Pequeno, è lo pseudonimo di Cosimo Fini. È un rapper e produttore discografico italiano

L'ospite di questa sera è il celebre rapper, figlio del famoso giornalista Marco Fini. Scopriamo assieme tutto quello che bisogna sapere su Guè, in precedenza noto come Gué Pequeno (e prima ancora come Il Guercio, pseudonimo con cui si faceva chiamare alla fine degli anni ’90)

Il testo

Ah

Lei mi parla arabo ma è latina Baby, potevi dirmelo prima Fabio tira e dice “wow” Sì, ma non prenderne un’altra finché non sale la prima

Mamacita resta sveglia tutto il weekend La polvere che ho in faccia non è glitter Sono storto come le sighe di Jigen Aiuto, aiuto, qua mi serve un drug sitter

Indossa bene il deserto e vende la neve in Alaska Se il mondo non è mio, il mondo è tuo, prendo e lascio Quando vedo te penso a Dio e la galassia Sono italiano anch’io, sì, ma di un’altra pasta

Baby, da come lo muovi io so già cos’hai vissuto Il tuo corpo sembrano lе strade dove son cresciuto E sullе tue colline, come Blanco, corro nudo Io posso morire, giuro, sì muovi quel culo

E fanno “uh, ah” tutti quando passa Scusa, ma penso a lei sopra di me Una so che non le basta Puta, io sono peggio di te

“Uh, ah” fanno quando passa Uffa, quand’è che sali su di me? Una so che non le basta E lei ne vuole un’altra E lei ne vuole un’altra

Lei parla italiano, ma è rumena Illuminata dalla luna piena Dovevo saperlo, lei non si frena Aveva ragione mia drema, questa tipa ha un problema

Esperto nel campo, Bruce Wayne Queste ladies mi amano proprio come Cool J, ehi Mettiamolo in chiaro, I don’t play Io non sono l’anello, ma tutta la fottuta chain

Lei è una fashion killa come Riri con Rocky Io e Six siamo fratelli come Kenshiro e Toki Io e Ghali siamo kho, io non lovvo queste hoes Paga caro questo flow, brodi, è un lusso per pochi

Oh, problemi di cuore senza cardiologo Alla mia cattiva stella, sì, non serve l’astrologo Poco ma sicuro, sì you know Che finisco i soldi quando lei muove quel c*lo

E fanno “uh, ah” tutti quando passa Scusa, ma penso a lei sopra di me Una so che non le basta Puta, io sono peggio di te

Uh, ah” fanno quando passa Uffa, quand’è che sali su di me? Una so che non le basta E lei ne vuole un’altra E lei ne vuole un’altra

Baby, so che non c’è amore, restan solo poche ore E tu rimani fino a quando ce n’è Dici che non sei come tutte le altre Il fatto è che, forse, tutte le altre qua sono come te

E vuoi volare, sciare, fumare e farti le pare È questo il tuo fottuto Gioca Jouer Dici che non sei come tutte le altre Il fatto è che, forse, tutte le altre qua sono come te

E fanno “uh, ah” tutti quando passa Scusa, ma penso a lei sopra di me Una so che non le basta Puta, io sono peggio di te

“Uh, ah” fanno quando passa Uffa, quand’è che sali su di me? Una so che non le basta E lei ne vuole un’altra E lei ne vuole un’altra