Pare, il video della nuova canzone sul bullismo di Ghali e Madame

Si chiama Pare , il nuovo singolo di Ghali in featuring con Madame (e a sorpresa Massimo Pericolo ) ed estratto da Sensazione ultra, il nuovo disco del rapper milanese alla release lo scorso 20 maggio. Una canzone che è un sentito inno contro il bullismo, e che da ieri, martedì 28 giugno, ha anche un videoclip ufficiale su Youtube che ha già passato la soglia delle 100mila visualizzazioni . Prodotto per E Venture/Leon 22 e diretto da Davide Vicari, nelle clip un gioco tra i toni dell’arancione, con i due artisti che sono raffigurati in un vero e proprio caleidoscopio e puzzle in sovrapposizione dei loro volti.

Il significato di Pare di Ghali e Madame

Prodotto da ITACA e scritto da Ghali, Madame e lo special guest Massimo Pericolo - in compagnia di Eugenio Maimone, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Jacopo Ettorre e Leonardo Grillotti - Pare è un vero e proprio inno contro il bullismo, una piaga sociale che i due artisti italiani scelgono di affrontare in musica in un modo del tutto insolito. Non affidandosi a ballad riflessive che celebrano la forza di rialzarsi, ma con un brano dal sound fresco e perfetto per l’estate, corredato da un testo in cui tutto gira attorno al non farsi schiacciare dai propri traumi poiché è proprio da essi che si genera un’inutile rabbia da scaricare poi sugli altri. L’obiettivo non è quello di mettere i bulli in ridicolo, ma mostrare alle vittime che si è più forti dei proprio oppressori, dentro i quali si nasconde una grande insicurezza che sfocia in aggressività. Il risultato è quello di un gioco di parole sul termine Pare, che nel linguaggio giovanile italiano indica si la voglia di comportarsi e fare come si vuole, ma anche la sensazione di avere dentro di sé insicurezze e paranoie, le cosiddette “pare”.