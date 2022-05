Ghali, viaggiare verso nuovi orizzonti è una Sensazione Ultra

Milano sembra l'ottava meraviglia del mondo dal terrazzo della Warner. Sembra la via di accesso alla mitica biblioteca di Alessandria d'Egitto. E la percezione è ancora più netta pre-ascoltando Senzazione Ultra insieme al suo creatore, Ghali. Un album di dodici brani declinato in quattro idiomi, italiano, arabo, inglese e francese. Prima di entrare nel dettaglio di questo lavoro che è un melting pot culturale affascinante, un po' di storia. Una serata con Ghali è come entrare in un drive in, è un cinema all’aperto. La prendiamo da lontano, d'altra parte lui con la sua arte ci porta lontano, in universi sconosciuti, e dunque perché non lasciarsi trasportare dalle correnti? La prima si ferma a Sanremo dove Ghali si dice pronto ad andare "ma con il pezzo giusto. Ad esempio, Bayna, che è metà in arabo, sarebbe figo portarlo all'Ariston". Poi aggiunge che gli piacerebbe fare un disco tutto in arabo ma per ora vuole dare di più all’Italia: "Ma non dimentico la mia seconda casa per quanto debba ancora piazzarmi bene qui. Dal 2016 l’Europa guarda musicalmente all’Italia, ora si lavora un suono poù personale. La musica deve essere giusta per fare entrare le parole in un orecchio.

Ci siamo lasciati due anni fa con DNA e il giorno dopo la festa è partita la zona rossa. Quando ho capito che la cosa si dilungava e la speranza decresceva mi sono messo in studio a riflettere. Ho trascorso tanto tempo da solo o con mia mamma e poi in occasione di un viaggio in Tunisia per lavorale al video di Wallah ho iniziato a ragionare sui suoni che volevo. Abbiamo fatto una raccolta di brani e nel tempo abbiamo deciso come distribuirla". La cover è firmata da Nabil Elderkon che ha lavorato, tra gli altri, con The Weeknd, Dua Lipa, Frank Ocean, Travis Scott: "Per un Italiano è un orgoglio lavorare con un artista così importante", commenta.