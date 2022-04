Ghali, fuori l'8 aprile Walo, il singolo che anticipa il nuovo album

“ Il nuovo album è finito e non ho ancora trovato il titolo” aveva scritto Ghali solo un giorno prima, su Instagram. “Se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi da terra e volare. Lo abbiamo consegnato ieri durante il primo giorno di Ramadan. Il viaggio sta per incominciare” ha scritto Ghali, chiudendo con Ramadan Moubarak, un augurio rivolto a chi inizia il Ramadan. E così, qualche ora dopo, con un altro post social l'artista ha annunciato il nuovo singolo, Walo , in arrivo l'8 aprile. Il nuovo album di Ghali sarà il suo terzo lavoro discografico dopo Album del 2017, e DNA del 2020. Nel febbraio 2021 il rapper aveva rivelato di essere al lavoro sul nuovo disco. Il 22 giugno è uscito il singolo Chiagne ancora , con la partecipazione di Liberato e J Lord, mentre ad ottobre dello stesso anno è stata pubblicata la canzone Wallah .

A febbraio Ghali aveva annunciato, sempre tramite Instagram, di essere a New York, al lavoro su un nuovo progetto discografico. “Sono due settimane ormai che sono in America a finire il nuovo album – aveva scritto il rapper su Instagram - Dormo e mi sveglio ragionando sui brani. Sogno i concerti che faremo quando uscirà il disco e quando mi sveglio mi segno appunti e modifico la scaletta. Bevo un caffè, chiamo mia madre per sapere come sta e ogni volta realizzo che mi state facendo vivere tutto ciò che ho sempre sognato da bambino. I messaggi che mi mandate e l’energia che percepisco da parte vostra sono linfa vitale per me”. Il 28enne ha poi continuato: “Voglio fare riflettere e divertire contemporaneamente le persone come ho fatto fin ora ma questa volta con il miglior album che io abbia mai fatto. È ora di iniziare un nuovo capitolo, spero solo non mi fermino ai controlli”.