Dardust in concerto ad Ascoli con Lazza e Noemi per l'A.I.L.

Anche quest’anno la musica e lo spettacolo tornano a favorire la ricerca: la 24ª edizione del “Memorial Alessandro Troiani” è fissata per venerdì 9 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, l’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma).

Oltre alla sua esibizione, vedrà la prestigiosa direzione artistica di Dario “Dardust” Faini, il cui album Duality è il migliore del 2022 per Sky TG24. L’artista producer e pioniere della musica classica alternativa si esibirà con degli ospiti d’eccezione LAZZA e NOEMI, che si uniranno a lui sul palco di Piazza del Popolo per dei live indimenticabili, accompagnati da pianoforte e quintetto d’archi. Oltre a loro, anche un ospite a sorpresa salirà sul palco la sera del Memorial.

Gli ultimissimi biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su Vivaticket.



L’A.I.L. di Ascoli Piceno è un'associazione di volontariato che opera nell'intento di sensibilizzare nei confronti della ricerca e supportare il reparto di Ematologia dell'Ospedale di Ascoli Piceno e vuole divenire un punto di riferimento per i pazienti emopatici del territorio. Grazie all’evento ogni anno viene ricordata la storia di Alessandro Troiani, ragazzo colpito dalla Leucemia, malattia contro cui ha lottato duramente e che si è battuto affinché nella sua Ascoli fosse istituito un centro di ematologia. Il suo desiderio si è potuto realizzare dopo la sua scomparsa, e oggi, anche grazie a lui, le persone affette da malattie del sangue e dell’apparato linfatico possano trarne beneficio. Già da diversi anni l’evento vede la straordinaria partecipazione come Direttore Artistico il musicista e producer Dario Dardust Faini.