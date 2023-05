La scaletta del concerto di Giorgia a Cremona

Per la prima volta questa sera, giovedì 11 maggio, Giorgia si esibirà dal vivo al Teatro Ponchielli di Cremona per una nuova tappa del suo Blu Live, il tour che segue l’uscita dell’album Blu, che ha segnato il ritorno sulla scena musicale della cantautrice dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo .

Il tour Blu Live di Giorgia

Due diverse anime in un solo tour: questo il programma di Giorgia, che affronterà prima una serie di date dal vivo negli spazi intimi dei teatri lirici, per poi lanciarsi nel calore dei palasport a partire dal prossimo 7 novembre. “Ho selezionato le canzoni cercando di mettere pezzi nuovi distribuiti attraverso brani meno recenti, pensando soprattutto a quello che il pubblico vuole. I classici non potevano mancare. C’è tanto ascolto, per me è un concerto molto intenso, non c’è una canzone dove mi rilasso”, ha dichiarato Giorgia in un’intervista anticipando quello che il pubblico avrà modo di vedere – e ascoltare – nei suoi concerti.

“Quando entriamo in questi posti meravigliosi per il sound check, io e i musicisti della band siamo incantati e ci perdiamo a fare foto e selfie: manca il fiato se pensi alla storia di questi luoghi. Come popolo dovremmo essere più protettivi verso questa bellezza. E poi dopo tanti anni di palasport mi ero persa il fatto di poter sentire bene ogni nota”, così la cantautrice racconta l’incredibile esperienza dei live nei teatri lirici. È abbastanza evidente, quindi, che il concerto di questa sera a Cremona sia solo l’ennesima occasione per cantare i suoi successi in un ambiente intimo e riparato.