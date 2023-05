The Weeknd: "Il mio prossimo album sarà l'ultimo con questo nome"

In un’intervista Abel Tesfaye annuncia il suo desiderio di cambiare nome d’arte e avvicinarsi al mondo del cinema Condividi

Abel Tesfaye non sarà più The Weeknd. Ad annunciarlo è stato il cantante in persona, che in un'intervista a WMagazine ha espresso in modo inequivocabile il desiderio di liberarsi ufficialmente del suo nome d'arte. "Sto attraversando un percorso catartico in questo momento", ha dichiarato il celebre musicista e attore. "Sto arrivando a un punto e a un momento in cui sarò pronto a chiudere il capitolo The Weeknd. Farò ancora musica, forse come Abel, forse come The Weeknd. Ma voglio uccidere The Weeknd. E lo farò. Alla fine, sto decisamente cercando di liberarmi di quella pelle e rinascere".

Abel dice addio al suo nome d’arte Abel Tesfaye è pronto ad abbandonare il nome d’arte che lo ha portato al successo. “L’album a cui sto lavorando è probabilmente l’ultimo sotto il nome di The Weeknd – ha dichiarato nella lunga intervista a WMagazine -. È qualcosa che dovevo fare, in quanto The Weeknd. Ho detto tutto ciò che potevo dire”. Dopo il rilascio dell’ultimo album con questo nome, quindi, il cantante potrebbe scegliere di dedicarsi completamente al cinema. Di recente, infatti, Tesfaye ha lavorato alle riprese di The Idol, la prossima serie HBO realizzata in collaborazione con Reza Fahim e Sam Levinson. approfondimento The Idol, nuova key art per la serie con The Weeknd e Lily-Rose Depp

La serie è incredibilmente vicina al mondo di The Weeknd, raccontando le vicende di una giovane pop star, interpretata da Lily-Rose Depp, che si innamora follemente del misterioso proprietario di un club di Los Angeles (Tesfaye, per l'appunto) sulla sua strada verso la celebrità. "Il cinema e la TV sono un nuovo muscolo creativo per me. Non pubblico la mia musica finché non penso che sia fantastica. Perché dovrebbe essere diverso? Mi sono reso conto che ho bisogno di sapere che ho fatto la versione migliore di tutto ciò che sto facendo. È stata una sfida rifare The Idol e, in verità, ho sacrificato la mia salute e la mia casa per farlo funzionare", ha dichiarato Tesfaye raccontando la sua volontà di avvicinarsi al mondo della televisione. E anche se la serie dovesse uscire ed essere "orribile", il cantante si dice certo di aver fatto del suo meglio. "Tutto è un rischio: quando hai fatto del tuo meglio, potrai chiamarlo un lieto fine". Chissà a cosa si riferiva: alla sua carriera come The Weeknd o a qualcos'altro?