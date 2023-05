La scaletta del concerto di Max Pezzali a Bari

Oggi, martedì 9 maggio , il Palaflorio di Bari ospita la nuova data del Tour 2023 di Max Pezzali . La storica voce degli 883 , che ha compiuto 55 anni a novembre, vanta una lunga carriera di hit memorabili. Queste, non solo riescono a oltrepassare indenni il tempo che scorre, ma sono anche in grado di segnare intere e differenti generazioni di fan; parliamo ovviamente di brani incredibili come Hanno ucciso l’uomo ragno, Sei un Mito, Nord Sud Ovest Est, Come Mai, La dura legge del gol, e tanti altri straordinari successi musicali che torneranno questa sera al Palaflorio di Bari.

Un tour emozionante

Trenta lunghi anni di una carriera emozionante, quella di Max Pezzali, celebrati con un doppio concerto a San Siro, dal nome “San Siro canta Max”, con l'imponente stadio milanese che si è trasformato in un grande, collettivo e commovente karaoke in grado di regalare al pubblico un evento unico e speciale, segnato dal ritorno dei grandi classici di uno dei più amati cantautori del panorama musicale italiano. Trenta sono appunto gli anni di carriera del grande artista, e trenta, non a caso, è il numero che ha fornito lo spunto per il nome della tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti, MAX30, che ha segnato già numerose date sold out. La chiave di tutti i suoi attesi appuntamenti live, si basa proprio sul forte coinvolgimento del pubblico, chiamato a cantare a squarciagola tutte le più grandi hit della sua carriera.