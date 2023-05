La scaletta del concerto di Max Pezzali a Catania

Dopo aver cantato in giro per l’Italia, questa sera Max Pezzali arriva a Catania per una doppia data live, che lo vedrà esibirsi davanti al pubblico siciliano con alcuni dei suoi successi più noti – da solista e non -. I due concerti al Palacatania , che si terranno il 5 e il 6 maggio , si vanno così ad aggiungere al calendario già molto fitto di impegni del Max30 - #HitsOnly, un tour che vede il cantante esibirsi nei palasport già da marzo 2022.

Max Pezzali a Catania

Tutto esaurito per il concerto di stasera al Palacatania, dove Max Pezzali si esibirà per la prima di due serate che lo vedranno ripercorrere la sua carriera musicale, tra successi da solista e brani noti degli 883. Due intense ore di musica dal vivo, che avranno come unico obiettivo quello di far cantare il pubblico siciliano a squarciagola – proprio come è già accaduto nelle altre tappe del tour Max30 - #HitsOnly.

Per tutti gli appassionati alla musica del cantante che non sono riusciti ad acquistare un biglietto per la serata di oggi, sono ancora disponibili alcuni posti per il concerto di domani, confermato da Max Pezzali dopo l’incredibile successo riscosso dalla prima data. Un’occasione da non perdere per tornare a cantare brani noti come Sei un mito, Gli anni, Hanno ucciso l’uomo ragno e molto altro ancora.