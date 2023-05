La scaletta del concerto di Lazza a Napoli

Un tour infuocato, ma anche emozionante

Il ventottenne Jacopo Lazzarini, pseudonimo di Lazza, sta ora conquistando anche i palasport più importanti d’Italia con una serie di incredibili sold-out. Dopo il trionfo ottenuto al Palazzo dello Sport di Roma, al Mediolanum Forum di Milano e all’Arena di Verona, questa sera, mercoledì 3 maggio, il rapper approda con il Lazza Ouver Tour anche al Palapartenope di Napoli. Quella di oggi nel capoluogo campano, in particolare, è una tappa molto attesa, poiché si preannuncia una serata con tanti possibili ospiti a sorpresa. Il viaggio dal vivo di Lazza proseguirà poi il 6 maggio all’Unipol Arena di Bologna. Ma oltre agli adrenalinici giochi di fuoco e luce, con cui Lazza ama sorprendere il proprio pubblico regalando esibizioni spettacolari, il rapper milanese ha conquistato i suoi fan anche per le teneri ed emozionanti dediche rivolte alla sua famiglia. Se durante il Festival sanremese il rapper era infatti corso giù dal palco dell’Ariston per regalare un mazzo di fiori a sua madre, il 25 aprile, sul Palco dell’Arena di Verona ha invece deciso di chiamare al suo fianco la nonna, alla quale ha dedicato Senza rumore.

Queste le parole del rapper in merito al successo dei suoi ultimi Live: «Il tour nei palazzetti per me è stato un po’ una sorpresa. Alcuni sono addirittura andati sold out in poco più di mezz’ora. Sono ancora oggi sono incredulo per quello che sta succedendo. Ho inoltre sempre sognato e sperato di esibirmi in palazzetti come il Palapartenope».