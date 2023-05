La scaletta del concerto dei Baustelle a Firenze

Per celebrare la rifondazione della band, i Baustelle tornano ad esibirsi dal vivo con l’Elvis Tour

Grande attesa per il concerto dei Baustelle al Tuscany Hall di Firenze. Questa sera, martedì 2 maggio, Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi si esibiranno dal vivo nel concerto di apertura del loro Elvis tour, che li porterà nei club italiani per celebrare la rifondazione della band. Quella di Firenze sarà così la prima di sei date di un tour già tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.