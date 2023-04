La scaletta del concerto di Lazza a Torino

Questo è il periodo d’oro per il rapper Lazza , una delle nuove voci del panorama musicale italiano I suoi concerti sono pressoché sempre sold-out e ha accesso anche a importanti location come, per esempio, l’Arena di Verona, dove si è esibito nei giorni scorsi e dove ha avuto modo di deliziare il pubblico presente con un apprezzatissimo duetto con Emma sulle note di Alibi e de La Fine . Anche il più prestigioso spazio concertistico veneto è stato sold-out però Lazza, che questa sera, giovedì 27 aprile , replica con il tutto esaurito al Pala Alpitour di Torino . I biglietti sono andati a ruba fin da pochi giorni dopo che sono stati messi in vendita e le aspettative sono altissime per i fan di dell’artista, pronti a cantare a squarciagola tutte le sue canzoni.

Lazza in concerto a Torino, la scaletta

Per i concerti di questo ultimo tour, Lazza ha proposto una selezione di brani che arrivano dal suo repertorio ma ha ovviamente inserito anche le proposte dell’ultimo lavoro discografico, trainato dalla partecipazione al Festival di Sanremo, che gli ha permesso di ampliare ulteriormente la sua presa sul pubblico, incrementando la platea dei fan che si presentano ai concerti. D’altronde, il secondo posto conquistato nella principale kermesse canora italiana con il brano Cenere è significativa dell’alto gradimento che riesce a ottenere nel suo pubblico e non solo. Per altro, e non va sottovalutato, per settimane Lazza è stato primo in classifica proprio con questo singolo, che ha reso Sirio, l’album da cui è tratto, quello di maggior successo per il giovane rapper. A meno di cambiamenti dell’ultimo momento, la scaletta del concerto di Lazza dovrebbe seguire quest’ordine di uscita per i brani:

Ouv3rture Molotov Bugia Gigolò Jefe Porto Cervo Chiagne Zonda Topboy Gucci Ski Mask Panico Sogni d’oro J Alibi Puto Nessuno Lario 24H 3 di cuori Fiori Mala Alyx Senza rumore Catrame Nulla dì Morto mai Piove S!r! Ho paura di uscire Uscito di galera Cenere Ferrari