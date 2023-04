La scaletta del concerto di Max Pezzali a Livorno

Il tour Max 30 – Hits Only è un vero e proprio omaggio alla carriera musicale del cantante emiliano. Un viaggio nel tempo, tra successi vecchi e nuovi Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ancora una tappa del Max 30 – Hits Only, il tour che sta portando Max Pezzali in giro per l’Italia con alcuni dei brani più noti della sua carriera musicale. Dopo le date sold out di Pesaro, Milano, Roma, Torino, Brescia, Bologna e Firenze, questa sera, mercoledì 26 aprile, l’ex leader degli 883 si esibirà al Modigliani Forum di Livorno. Una serata incredibilmente attesa dal pubblico toscano, che potrà vivere l’emozione di cantare dal vivo brani come Sei un mito, Gli anni e l’immancabile Hanno ucciso l’Uomo Ragno.

Il tour Max 30 – Hits Only Un viaggio nel tempo nella carriera di Max Pezzali: è così che si prospetta il Max 30 – Hits Only, il tour che sta portando il cantante in giro per l’Italia dal 26 novembre 2022. Una serie di concerti incredibili, che si concluderà il prossimo 2 settembre a Roma, dove Max Pezzali si esibirà nella meravigliosa cornice del Circo Massimo. Il cantautore emiliano ha scelto di celebrare così i suoi 30 anni di carriera, regalando al suo pubblico live della durata di circa 2 ore e mezza in cui ripercorre i suoi successi più celebri, da solista e non. Immancabili, quindi, alcune delle canzoni più amate degli 883, il gruppo che ha lanciato ufficialmente Max Pezzali negli anni Novanta. Accanto a queste, però, il cantante regalerà al pubblico le emozioni dei suoi successi personali, come Lo strano percorso e L’universo tranne noi. approfondimento Max Pezzali in concerto, il tuffo nei ricordi di cui abbiamo bisogno

La scaletta del concerto di Livorno Questa sera, alle ore 21:00, Max Pezzali salirà sul palco del Modigliani Forum di Livorno per esibirsi con una scaletta di brani che ripercorre la sua carriera musicale. Successi vecchi e nuovi, sempre in grado di far emozionare il pubblico. Sei un mito Lo strano percorso Rotta x casa di Dio Come deve andare L’universo tranne noi La regina del celebrità Ti sento vivere Hanno ucciso l’Uomo Ragno Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato Weekend / S’inkazza / Jolly Blue La regola dell’amico Bella vera Nella notte Nessun rimpianto Gli anni Una canzone d’amore / Come mai Sempre noi Nient’altro che noi Eccoti Io ci sarò Se tornerai Il mondo insieme a te Quello che capita Sei fantastica La dura legge del gol Il grande incubo Nord sud ovest est Tieni il tempo Con un deca GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti