Ed Sheeran, al via il processo per presunto plagio da Gaye

Ed Sheeran (Qui il video della nuova canzone Boat) è accusato di aver 'scopiazzato' una canzone di Marvin Gaye per la sua hit "Thinking Out Loud", con cui ha vinto un Grammy. Secondo gli eredi di Ed Townsend, che la scrisse con la leggenda dell'R&B, la canzone riprenderebbe il motivo di "Let's Get It On". Il processo è iniziato di fronte al tribunale federale di Manhattan con la selezione della giuria che ascolterà la testimonianza di Sheeran meno di due settimane prima del lancio del nuovo album e del lungo tour negli stadi nordamericani.

