Ed Sheeran sta già preparando un album postumo

Ed Sheeran ha lasciato a bocca aperta tutti quanti rivelando che sta preparando un album postumo, da far uscire alla sua morte. Il cantautore inglese ha rivelato i piani per questo disco che è davvero sui generis. A maggio 2023 uscirà la sua nuova fatica discografica, intitolata Subtract (-), l'ultimo album matematico. Intanto l'artista britannico 32enne confessa a Rolling Stone che sta lavorando a un album segreto che sarà pubblicato alla sua morte. "Voglio realizzare lentamente questo album perché sia perfetto. Voglio aggiungere canzoni qua e là", ha raccontato al magazine di musica, riferendosi al fatto che il disco sarà un progetto in fieri per tanti anni, ci si augura. "Solo dopo la mia morte verrà pubblicato", assicura Sheraan. Oltre a questo progetto un po' macabro, diciamo, il cantante sta lavorando a un nuovo album con Aaron Dessner. È in una fase finale, dato che sta già mixando il disco.

"Voglio realizzare lentamente questo album perché sia 'perfetto' per il resto della mia vita, aggiungendo canzoni qua e là", ha detto Ed Sheeran a Rolling Stone. Per quanto riguarda il disco in uscita, ha detto: “Ho lavorato su Subtract per un decennio, cercando di scolpire l'album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere”. Tuttavia, dopo una "serie di eventi che hanno cambiato la [sua] vita", il nuovo album rivisiterà le radici del cantante, soffermandosi sul suo dolore personale e sulla speranza, quella luce in fondo al tunnel che da sempre lo fa andare avanti. Sheeran ha detto che l'album rappresenta dove si trova ora e "come [lui] ha bisogno di esprimere [se stesso] a questo punto della sua vita".

Un disco che “apre la botola nella sua anima”



Parlando a RS di Subtract (-), Ed Sheraan ha spiegato: “Sta aprendo la botola nella mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita adulta. Questa è la voce del diario dello scorso febbraio e il mio modo di dargli un senso", ha detto. "Questo è Subtract (-)”.



La docuserie in uscita svela il lato intimo di Sheraan

Oltre a svariati progetti musicali, sta per uscire anche la docuserie Oltre la musica (in originale The Sum of It All), l'attesissimo progetto in arrivo a maggio su Disney+ che racconta la vita e la carriera di Ed Sheeran. Divisa in quattro parti, uscirà il 3 maggio 2023, quasi in perfetta concomitanza con la distribuzione del nuovo album dell'artista, Subtract, il suo sesto disco in studio che sarà disponibile a partire dal 5 maggio (con il primo singolo Eyes Closed in arrivo il 24 marzo).

Oltre la musica è prodotta da Disney Branded Television e Fulwell 73 Productions con un unico obiettivo: mostrare qual è stato il percorso di Ed Sheeran che gli ha permesso di raggiungere un così strepitoso successo planetario.

Ripercorrere la strada che è stata intrapresa da questo musicista non è soltanto un modo per osannarlo, ma si propone innanzitutto come un esempio, un'esortazione e anche una consolazione per tutti i giovani che si sentono annichiliti da qualche limitazione a causa della quale si perdono d'animo. Oltre la musica mostrerà infatti come questa star delle sette note sia riuscita a diventarlo superando “ostacoli” come la balbuzie che lo caratterizzava quando era un bambino. Definiamo la balbuzie un “ostacolo” poiché la strada di questo artista è stata poi quella del cantautorato, dunque se si vuole cantare la balbuzie si rivela di intralcio. Ma questa docuserie farà capire come anche un ostacolo universalmente riconosciuto come tale, ossia la tragedia della perdita di una persona cara, possa in qualche modo venire metabolizzato per trasformare l'indicibile dolore in una molla che possa farci agire, esattamente come è capitato a Sheeran. Un esempio per tante persone, giovani in primis.