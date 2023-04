Drake ha campionato la voce di Kim Kardashian nella sua nuova canzone

Il rapper canadese ha usato una traccia audio del reality show della ex moglie di Kanye West all'interno di un brano che suona come una provocazione nei confronti del collega e rivale di Chicago Condividi

Con la diffusione del suo ultimo brano, Drake è pronto a soffiare sulle braci sotto cui covano gli antichi dissapori con Kanye West. In Rescue Me, annunciata dal rapper di Toronto al The Fry Yiy Show in onda su SiriusXM Radio, si sente la voce di Kim Kardashian. Il parlato, una campionatura di una battuta pronunciata dall'imprenditrice nel reality show The Kardashians, è stato usato nel mix della nuova canzone già reperibile in rete dove fioccano i commenti dei fan.



La voce di Kim Kardashian in Rescue Me La nuova canzone di Drake è una vera e propria miccia che si inserisce nella faida che dura ormai da un po' di anni tra lui e Ye, il rapper conosciuto come Kanye West. I due artisti che se le sono cantate, letteralmente, attraverso le loro canzoni, rischiano lo scontro su un terreno davvero pericoloso poiché in Rescue Me, che contiene perfettamente udibile la voce di Kim Kardashian, il riferimento è il molto chiacchierato divorzio tra la founder di Skims e il celebre musicista che si è concretizzato solo lo scorso anno.

La traccia audio che contiene la voce di Kim Kardashian è stata prelevata dal reality show The Kardashians trasmesso negli States da Hulu e in Italia da Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nella seconda stagione Kardashian affronta le conseguenze della separazione da West, padre dei suoi quattro figli e la sua nuova vita da madre single piena di nuovi progetti. Nell'audio utilizzato da Drake la quarantaduenne parla della sua lotta per la felicità.

La faida tra Drake e Ye Il nuovo brano di Drake ha debuttato da pochissimo e i fan già sono in attesa delle reazioni di West o della Kardashian. Gli unici ad essersi espressi fino ad ora sono i fan del rapper canadese, felici di ritrovare in questa nuova canzone lo spirito combattivo e provocatorio che riconoscevano al cantante fino a qualche stagione fa.

Lo scorso autunno tra Drake e West le divergenze sembravano appianate e il ramoscello d'ulivo era arrivato via social dove West aveva dato il via libera alla musica del rivale alla Donda Academy che ha cessato le sue attività a seguito dalle polemiche che hanno travolto Ye nell'autunno caldo in cui è stato accusato, tra le altre cose, di antisemitismo.

In passato Kim Kardashian era finita al centro delle discussioni tra i due artisti in riferimento a un presunto legame con Drake che però è stato smentito da entrambe le parti. West, che al momento sembra essersi messo alle spalle la sua tormentata vicenda sentimentale e ha sposato la ex collaboratrice Bianca Censori, potrebbe tuttavia sentirsi autorizzato a dire la sua sulla nuova trovata del collega musicista. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti