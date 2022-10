Drake ha annunciato un nuovo album con 21 Savage

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È un periodo davvero intenso e prolifico per il rapper canadese Drake: dopo i dischi Honestly, Nevermind e Certified Lover Boy, uscirà il 28 ottobre il suo terzo album in poco più di un anno.



Il titolo di questa nuova fatica discografica è Her Loss. L'album uscirà in collaborazione con il rapper e produttore britannico 21 Savage.



I due artisti hanno dato l'annuncio del loro featuring in un videoclip, il video musicale a corredo della canzone Jimmy Cooks di Drake feat. 21 Savage. Quest'ultimo è il brano contenuto nel disco del rapper canadese intitolato Honestly, Nevermind, opera uscita quattro mesi fa.



Questa non sarà la seconda collaborazione tra Drake e 21 Savage: oltre ad aver unito le forze per produrre la canzone Jimmy Cooks, infatti, i due rapper avevano già lavorato insieme in altre occasioni.

Hanno collaborato nel 2021 per Knife Talk (contenuta in Certified Lover Boy), nel 2016 in Sneakin’ (singolo che aveva anticipato More Life) e nel 2020 in Mr. Right Now (tratta da Savage Mode II di 21 Savage e Metro Boomin).



In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip della canzone Jimmy Cooks, che contiene al minuto 1:25 l'annuncio del nuovo disco di Drake e 21 Savage.