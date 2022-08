Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Shazam ha compiuto 20 anni e da questa settimana ha ufficialmente superato i 70 miliardi di canzoni riconosciute. La piattaforma, un pilastro della cultura popolare, ha cambiato il modo in cui le persone si avvicinano alla musica, rendendo accessibile a tutti l'identificazione delle canzoni. Per gli oltre 225 milioni di utenti mensili globali, "Shazam" significa scoprire qualcosa di nuovo. Per celebrare l'occasione, Shazam invita i fan a fare un viaggio nella memoria con una playlist speciale composta dalla canzone più Shazamata di ogni anno solare degli ultimi 20 anni. La playlist, che spazia da "Hey, Soul Sister" dei Train a "Cheap Thrills" di Sia, riflette la musica che i fan di tutto il mondo hanno cercato attivamente negli ultimi due decenni. Ascolta ora in esclusiva su Apple Music. Nel corso degli anni, le classifiche globali di Shazam hanno svolto un ruolo cruciale nell'aiutare a identificare nuovi talenti come Masked Wolf, che è stato uno dei 5 artisti da tenere d'occhio di Shazam nel 2021 e ha finito per avere il brano più shazamato a livello globale quell'anno con "Astronaut In The Ocean". "Il fatto che le persone di tutto il mondo si siano prese il tempo di tirare fuori il loro telefono e hanno Shazamato le mie canzoni è un grande onore per me come artista", ha detto Masked Wolf. "Sai di avere qualcosa di speciale quando vedi i numeri di Shazam muoversi".



Le classifiche di Shazam sono diventate anche un barometro per momenti inaspettati della cultura pop. La canzone "Running Up That Hill" di Kate Bush del 1985, inserita in "Stranger Things", ha portato a un picco assoluto di Shazam della cantante, e il brano si è piazzato al n. 1 della Shazam Global Top 200 per 10 giorni. Alla fine ha raggiunto la vetta di 25 classifiche nazionali, più di qualsiasi altra canzone nel 2022. Tenendo il dito sul polso della musica, Shazam ha anche giocato un ruolo chiave nel portare gli artisti locali a un pubblico globale. La canzone numero 1 globale più longeva del 2021 è stata "Love Nwantiti [Remix]" dell'artista nigeriano CKay, che è diventata la seconda canzone a superare il milione di Shazam in una settimana.



"Shazam ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera", ha dichiarato CKay. "Ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di scoprire me e il mio sound nigeriano unico. Mi ha reso un fenomeno globale ancor prima che iniziassi a esibirmi in tutto il mondo". La storia di CKay non potrebbe essere raccontata se Shazam non mi avesse collegato al mondo". Con il suo costante impegno per l'innovazione negli ultimi vent'anni, Shazam sta sperimentando nuovi modi per avvicinare i fan alla musica e agli artisti che amano, con nuovi strumenti come la funzione di scoperta dei concerti, che mette in evidenza le informazioni sui concerti e i biglietti in vendita per gli spettacoli nelle vicinanze, semplicemente Shazamando una canzone o cercandola nell'app o sul sito web di Shazam. Mentre Shazam rimane concentrato sul futuro della scoperta musicale, l'anniversario di oggi offre l'opportunità di guardare indietro ai momenti e alle pietre miliari che compongono i suoi due decenni di storia.



Date importanti

Agosto 2002: Shazam viene lanciato come servizio di messaggi di testo nel Regno Unito. All'epoca, gli utenti potevano identificare le canzoni componendo il numero "2580" sul proprio telefono e tenendolo alzato durante la riproduzione di un brano. Veniva quindi inviato un messaggio SMS con il titolo della canzone e il nome dell'artista.

Luglio 2008: Shazam viene lanciato sul nuovissimo App Store. Nell'ottobre 2008 Shazam lancia la sua versione per Android.

Aprile 2015: Shazam diventa disponibile sul primo Apple Watch.

Settembre 2018: Shazam entra a far parte della famiglia Apple.



Giugno 2021: Shazam supera 1 miliardo di Shazam al mese.



Maggio 2022: Shazam supera i 2 miliardi di installazioni.



Agosto 2022: Shazam festeggia 20 anni di scoperta musicale e raggiunge i 70 miliardi di (ricerche fatte con) Shazam dal suo lancio.



Primi posti degni di nota

Prima canzone mai Shazamata: "Jeepster" di T. Rex (19 aprile 2002)1



Prima canzone Shazamata sull'app iOS: "How Am I Different" di Aimee Mann (10 luglio 2008)



Primo brano a raggiungere 1.000 Shazam: "Cleanin' Out My Closet" di Eminem (settembre 2002)

Primo brano a raggiungere un milione di Shazam: "TiK ToK" di Ke$ha (febbraio 2010)

Primo brano a raggiungere 10 milioni di Shazam: "Somebody That I Used to Know" di Gotye feat. Kimbra (dicembre 2012)



Primo brano a raggiungere 20 milioni di Shazam: "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" di Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz (ottobre 2015)



Primo artista a raggiungere 1 milione di Shazam: Lil Wayne (febbraio 2009)

Primo artista a raggiungere 10 milioni di Shazam: Lil Wayne (giugno 2011)

Primo artista a raggiungere 100 milioni di Shazam: David Guetta (maggio 2015)





I brani più veloci ad accumulare Shazams



Il brano più veloce a raggiungere 1 milione di Shazam: "Butter" dei BTS (nove giorni)

Il brano più veloce a raggiungere 10 milioni di Shazam: "Shape of You" di Ed Sheeran (87 giorni)

Il brano più veloce a raggiungere 20 milioni di Shazam: "Dance Monkey" di Tones And I (219 giorni)



I più shazamati di tutti i tempi

Drake è l'artista più shazamato di tutti i tempi, con oltre 350 milioni di Shazam tra le canzoni che l’artista ha guidato o con cui la collaborato con un featuring. "One Dance" è il brano più popolare di Drake con oltre 17 milioni di Shazam.



"Dance Monkey" di Tones And I è il brano più shazamato di sempre con oltre 41 milioni di Shazam.



"Crazy" di Gnarls Barkley è stata la canzone più shazamata utilizzando il servizio di testo "2580".



Canzoni più Shazamate per genere

Top Hip-Hop/Rap: "Can't Hold Us" di Macklemore e Ryan Lewis feat. Ray Dalton

Top Dance: "Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)" di Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz

Top R&B/Soul: "All of Me" di John Legend

Top Latin: "Mi Gente" di J Balvin e Willy William

Top Pop: "Let Her Go" di Passenger

Top Alternative: "Dance Monkey" di Tones And I

Top Singer/Songwriter: "Take Me to Church" di Hozier



La prima canzone Shazamata usava la beta pubblica del servizio antecedente al lancio.