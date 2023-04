La scaletta del concerto dei Måneskin al Forum di Assago a Milano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

I fan dei Måneskin sono pronti a scatenarsi questa sera, lunedì 3 aprile, a Milano per il concerto previsto al Mediolanum Forum di Assago. Sarà la prima di tre serate in programma fino al 6 aprile che hanno registrato il sold out in brevissimo tempo. Il 5 maggio ci sarà un altro appuntamento per chi non è riuscito a partecipare a queste prime tappe dell’evento. La band italiana, applaudita e amata anche all’estero, è pronta a suonare e cantare alcuni dei suoi successi per circa due ore di concerto. Tra le canzoni in programma ci saranno anche alcuni brani del loro terzo album in studio intitolato Rush che è uscito lo scorso gennaio 2023.