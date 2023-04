Måneskin, Ethan rasato a zero dopo il concerto a Bari: pesce d'aprile?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La lunga e folta chioma di Ethan Torchio sembra sparita. I Måneskin hanno pubblicato su Instagram alcuni scatti del batterista nel backstage del concerto di Bari che non lascerebbero dubbi sulla scomparsa dei suoi leggendari capelli. Davanti allo specchio Ethan, la testa ormai liscia, sfodera una lametta, poi rasato a zero pranza in un tavolo con lo sguardo perso nel vuoto e infine, trattenuto dalle bodyguard, invade un primo piano della bassista Victoria. Il drastico cambio di look del batterista, che ricorderebbe la rasatura a zero del frontman Damiano avvenuta alcuni mesi fa prima dell’annuncio del nuovo album Rush!, è arrivato però in un giorno sospetto, quello dedicato agli scherzi del pesce d’aprile. Se, dunque, alcuni fan hanno reagito con sgomento alla novità con commenti del tenore di “nooo” e “Ethan cosa fai?”, altri hanno invece ricollegato la rivelazione alla giornata burlona e avrebbero addirittura individuato alcune tracce dell'uso di programmi come Photoshop. In alcune immagini, infatti, i contorni della testa di Ethan sembrerebbero qua e là sfumati e si intravederebbero inoltre le trasparenze delle ciocche occultate. Del resto, nel video del concerto barese Ethan appare con i capelli lunghi e volanti sulla batteria, e anche per questo motivo la somiglianza notata dagli utenti con “Maccio Capatonda” o “Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo” non convincerebbe del tutto. In attesa di scoprire la verità, dopo le tappe di Roma, Napoli e Bari il gruppo chiuderà il tour italiano con le quattro date di aprile al Forum di Milano, volerà poi in Europa e concluderà le esibizioni negli stadi italiani dell'Olimpico a Roma e di San Siro a Milano.