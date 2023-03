Billie Eilish regala ai fan un mini concerto acustico

La cantautrice statunitense ha ripagato i fan che l'attendevano a Città del Messico con una performance chitarra e voce improvvisata all'ultimo minuto. La tappa è stata recuperata il giorno seguente Condividi

La pioggia scrosciante non ha permesso a Billie Eilish di esibirsi con un concerto intero ma la star di Bad Guy ha pensato di fare qualcosa per ringraziare i suoi fan di Città del Messico pronti ad ascoltarla. La ventunenne ha sfidato il maltempo e ha deciso comunque di salire sul palco per cantare qualche brano, accompagnata dalla chitarra di suo fratello Finneas. Il mini live acustico è un vero e proprio regalo inaspettato.

I set acustico con Finneas Billie Eilish tiene ai suoi fan e, quando ha compreso che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di affrontare un concerto intero a causa della pioggia battente, è salita sul palco per dare la notizia della cancellazione della data del 29 marzo e del rinvio della stessa a giovedì 30 marzo.

Non contenta, la cantante ha deciso di improvvisare una scaletta da eseguire chitarra e voce per ripagare i fan della loro presenza e della loro pazienza. Sul palco del Foro Sol di Città del Messico, la giovane cantautrice ha eseguito una manciata di brani, inclusi alcuni dei suoi maggiori successi tra cui Ocean Eyes e When The Party's Over, per non lasciare andare a casa il pubblico colmo di delusione.

Prima di cantare, Eilish si è scusata per l'impossibilità di portare avanti un intero concerto spiegando al pubblico che a causa della pioggia i problemi tecnici sarebbero stati troppi e il maltempo poteva essere pericoloso per lei stessa. Lo spettacolo breve si è comunque tenuto in sicurezza ed è stato ripreso da alcuni fan che lo hanno condiviso con gli utenti in rete.

Il tour mondiale in Europa in estate Billie Eilish in questa stagione è impegnata col suo tour mondiale partito lo scorso febbraio da New Orleans con una data allo Smoothie King Center. Per la cantante pluripremiata si tratta del quinto tour della sua carriera, a supporto dell'album del 2021 Happier Than Ever. La ventunenne si esibirà in Europa la prossima estate con concerti in Belgio e nel Regno Unito nel mese di agosto. In questi giorni la cantante ha anche debuttato come attrice recitando un ruolo in Sciame, la serie tv thriller distribuita da Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti