La scaletta del concerto dei Modà al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Scaletta intensa per l’esibizione della band la sera di mercoledì 29 marzo. Il tour del gruppo proseguirà fino alla fine di giugno toccando città in tutta Italia Condividi

Il Festival di Sanremo ha segnato il ritorno in grande stile della band dei Modà, che per alcuni anni è stata lontana dalle scene. Problemi interni al gruppo e mancanza di ispirazione sono state le ragioni che hanno fermato una delle composizioni che nei primi anni Duemila spopolava in Italia. Kekko Silvestre, fondatore e frontman dei Modà non si è comunque mai arreso e ha cercato il modo per tenere insieme il gruppo, anche se a distanza dai palchi e dai live ma comunque al lavoro. Lo stesso frontman ha ammesso di aver avuto problemi in passato, che ora ha superato anche grazie all'aiuto della sua famiglia. Il Festival di Sanremo 2023 è stato il banco di prova per il grande ritorno e, nonostante la band non sia riuscita a salire sul podio, ha comunque riscosso un successo importante tra il pubblico, che ha apprezzato la scelta della canzone, in perfetta continuità con quanto il gruppo ha sempre proposto. La sera di mercoledì 29 marzo, i Modà saliranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I Modà in concerto a Milano, la scaletta Nel post Sanremo il gruppo ha deciso di andare in tournée con un le canzoni del nuovo disco, che contiene anche la canzone di Sanremo Lasciami. Ovviamente, gran parte della scaletta del nuovo tour è incentrata sui grandi successi della band, che nei primi anni Duemila era un punto di riferimento per la musica pop italiana, nonostante le polemiche per alcuni testi che fin dalla loro pubblicazione hanno generato qualche discussione. Ma di base i Modà hanno sempre cantato l’amore anche se senza il disincanto tipico della musica leggera italiana, con un realismo tale da fare in modo che in tanti riescano a immedesimarsi in quelle parole. Per il concerto di questa sera, mercoledì 29 marzo, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, la scaletta prevista dovrebbe seguire quest’ordine di uscite: Gioia Quelli come me Non ti mancherà mai il mare Quel sorriso in volto Per una notte insieme In tutto l’universo Scusami Nuvole di rock Cuore e vento Salvami Medley acustico Stella cadente Lasciami Tappeto di fragole Arriverà La notte Come un pittore Viva i romantici approfondimento Modà, le canzoni più belle

I concerti dei Modà Dopo la data di Milano, i Modà saranno impegnati in un tour che senza soste, li terrà impegnati fino alla fine di giugno con decine di eventi in tutta Italia. Per questa primavera, infatti, il gruppo si esibirà nei teatri ma già dalle prossime date inizierà a partecipare ai festival musicali estivi e il calendario non è ancora stato chiuso, pertanto non si esclude che potrebbero essere aggiunte ulteriori date. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti