La scaletta del concerto di Max Pezzali a Casalecchio di Reno

Tutti i successi e le nuove canzoni: il cantante questa sera, martedì 28 marzo, riprenderà il tour nei palazzetti e salirà sul palco alle porte di Bologna

Max Pezzali è stato uno dei principali protagonisti della musica italiana degli anni Novanta sotto le insegne degli 883. È considerato come un'icona per un'intera generazione di italiani cresciuti con la musica degli 883, che ha saputo produrre brani come Hanno ucciso l'uomo ragno, Sei un mito e Con un Deca. Sono quelle canzoni capaci di attraversare i decenni, cantate e conosciute da tutti, anche da chi non era nemmeno nato quando imperversavano nelle radio e nei walkman. Max Pezzali riprenderà questa sera il suo tour con una nuova sessione di concerti, tappa dopo tappa in tutta Italia. Lo start sarà oggi, 28 marzo, a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

Max Pezzali in concerto a Casalecchio di Reno, la scaletta Scegliere quale dei brani di Max Pezzali, e degli 883, sia più iconico non è un'impresa semplice. Il cantautore pavese ha saputo mettere in musica un'intera generazione di suoi coetanei, o quasi, che in ogni canzone hanno trovato qualcosa di sé. Per i quarantenni di oggi, assistere a un concerto di Max Pezzali è come fare un viaggio indietro nel tempo, negli anni Novanta e nei primi Duemila. È la gioventù dei "ragazzi" nati tra gli anni Settanta e Ottanta, che sono cresciuti a pane e 883 e che hanno legato a queste canzoni importanti parentesi della loro vita. Difficilmente la generazione Z può capire alcune sfumature delle canzoni di Pezzali ma non mancano nemmeno loro sotto i palchi in cui si esibisce. Non esiste una scaletta ufficiale ma, a meno di cambiamenti, l'ordine di uscita delle canzoni dovrebbe essere il seguente: La lunga estate caldissima Sei un mito Gli anni Lo strano percorso Rotta x casa di Dio Una canzone d'amore Come mai Come deve andare L'universo tranne noi Hanno ucciso l'Uomo Ragno Non me la menare/Te la tiri/6 1 sfigato Weekend/S'inkazza/Jolly Blue Nord Sud Ovest Est Tieni il tempo La regola dell'amico Bella vera Nella notte Non ci spezziamo/Fattore S/Non ti passa più/Gli avvoltoi Welcome to Miami (South Beach) Lasciati toccare Nient'altro che noi Eccoti Io ci sarò Se tornerai La regina del Celebrità Ti sento vivere Sempre noi Quello che capita Sei fantastica Nessun rimpianto Con un deca Il grande incubo La dura legge del gol Come mai Gli anni Grazie mille

I concerti di Max Pezzali Dopo Casalecchio di Reno, Max Pezzali sarà impegnato in un lunghissimo tour che lo terrà impegnato fino al prossimo 5 maggio, quando chiuderà a Catania.