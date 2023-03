La scaletta del concerto di Salmo a Torino

Giunge a conclusione questa sera, venerdì 24 marzo, il Flop tour di Salmo . Dopo mesi di concerti sold-out in tutta Italia, il rapper sardo sarà sul palco del Pala Alpitour di Torino. Oggi Salmo sarà in concerto nel capoluogo piemontese per il quale sono ancora disponibili alcuni posti , anche se è possibile che nelle ultime ore i biglietti andranno sold-out con gli acquisti dell’ultimo minuto. L’artista sardo è in tour per la promozione del suo nuovo lavoro discografico, che rientra di diritto tra i lavori di maggior successo degli ultimi mesi, a conferma del fatto che Salmo è uno dei rapper più interessanti e ammirati della scena culturale italiana.

Salmo in concerto a Torino, la scaletta

La consacrazione musicale di Salmo è avvenuta molti anni fa e ora il rapper sta raccogliendo i frutti del lungo e difficile lavoro fatto nella fidelizzazione del suo pubblico. Tra concerti sold-out e dischi con indici di vendita strepitosi, Salmo è uno dei cantanti che vengono tenuti in maggiore considerazione dalle major discografiche. Un successo che è arrivato anche perché il rapper è riuscito a diversificare la sua offerta negli anni e, come nella miglior tradizione del rap, ha instaurato collaborazioni di rilievo per essere ancora più trasversale per il pubblico. Per la scaletta del tour, Salmo ha dovuto trovare un necessario equilibrio tra i brani in promozione e quelli che gli hanno regalato il successo negli ultimi anni. La probabile scaletta di Salmo per il concerto di Torino potrebbe essere la seguente: