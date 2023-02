Salmo in concerto, annunciate date e location del tour estivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Benché non sia in gara, Salmo è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023. È stato il primo a esibirsi sul palco della nave Costa Smeralda al largo della riviera ligure. Venerdì 10 febbraio sarà sul palco del teatro Ariston per un duetto e ha firmato come produttore il freestyle di Fedez di ieri, mercoledì 8 febbraio. Per lui sarà una parentesi importante prima di dedicarsi ai suoi concerti ed eventi che lo terranno impegnato per i prossimi mesi in tutta Italia. Negli ultimi anni, Salmo ha saputo imporsi sulla scena musicale italiana come uno dei più interessanti esponenti del movimento rap e lo dimostrano gli straordinari risultati di vendita e l’apprezzamento di pubblico e critica per i suoi lavori. Lo start del tour estivo sarà per il prossimo 28 giugno ma il calendario è in divenire.