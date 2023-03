Salmo ritorna live con il suo “Flop Tour”: che energia!

Salmo torna in concerto, e lo fa nel suo stile, perfetto ed adrenalinico: la prima data nei palazzetti del Flop Tour 2023 al Mediolanum Forum è energia pura, non c’è nulla da aggiungere. Una scaletta con i suoi principali successi, una scenografica curata in ogni dettaglio, ma anche djset e momenti acustici (che non ti aspetti, ma che rendono la dimensione di questo live ancora più unica). Sul palco con Salmo anche la band Le Carie. La nostra recensione Condividi

Salmo e live sono due sinonimi perfetti. Ma anche due parole imprescindibili, che non possono essere staccate l’una dall’altra. Perché la dimensione di questo artista è il concerto dal vivo. Non c’è nulla da fare. Lo si comprende dalle prime note del suo show, quando appare sul palco della prima data nei palazzetti del “Flop Tour”, che riparte da Milano, per poi proseguire a Padova (23 marzo) e Torino (24 marzo). Inizia con “Russelcrowe” ed è un’esplosione di energia in tutto il palazzetto, a cui seguono "Stai zitto", "Antipatico" e "Parappapà" (e sono solo alcune). Salmo fremeva all’idea di tornare sul palco, e si vede. È un’adrenalina continua e costante quella che si respira e si vede per tutta la durata del concerto che vede, oltre alle canzoni che in questi anni l’artista ha creato e trasformato in successi, anche il suono magico della band Le Carie. Sì, avete presente quei messaggi comparsi sui social proprio di Salmo, nelle scorse settimane, in cui veniva annunciata l’uscita di tre nuovi brani creati con il collettivo? Bene, Salmo li ha cantati dal vivo proprio con loro, portando ancora più in alto l’asticella del suo live e dando una sfumatura ulteriore al concerto.

Uno show curato in ogni dettaglio (che fa la differenza) approfondimento Salmo in concerto, annunciate date e location del tour estivo Il suo show? Musica, adrenalina ma soprattutto curato alla perfezione anche nella dimensione della scenografia e dei visual: per tutta la durata del concerto si alternano immagini 3D e l’avatar di Salmo, disegnato da Alessandro Fele e Andrea Folino, realizzato con software di Intelligenza Artificiale. A fare da sfondo, ambientazioni e scenari a tratti apocalittici e distopici, di città in fiamme o ambienti desertici. L’intero concept visual, prodotto da Reef Studios, è stato sviluppato da Fr3nk Zappa e da Andrea Folino (con light design a cura di Blearred), e crea un gioco di continuità fra palco, artista e fan, grazie anche all’uso di luci neon e fumo. "Prego sedetevi comodi" Salmo è un artista eclettico, capace di trasformare i suoi concerti in esperienze forti, belle da vedere. Se non lo si è mai visto prima, nel momento in cui si tocca con mano la forza del suo live è legittimo chiedersi: "Perché non l'ho fatto prima?". Un'avvertenza, però: in 90M lui canta "Prego sedetevi comodi". Ecco: non starete mai seduti. E non vi stancherete mai.

I prossimi appuntamenti live approfondimento Lamette, Salmo e Rose Villain ci ricordano di chiederci: "Come stai?" Dopo il Flop Tourr, Salmo non si fermerà: tornerà infatti sui palchi dei principali festival estivi italiani con il Salmo Summer Tour 2023, previsto per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: sarà a Roma (13 luglio, Rock in Roma), Catania (29 luglio, Villa Bellini) Ferrara (28 giugno, Ferrara Summer Festival), Cagliari (1 luglio, Beach Arena), Lugano (11 luglio, LAC en plein air), L’Aquila (15 luglio, Pinewood Festival), Majano (UD) (22 luglio, Festival di Majano), Gallipoli (16 agosto, Sottosopra Festival), San Benedetto del Tronto (AP) (25 agosto, San.B Sound) per concludere a Firenze (10 settembre, Decibel Open Air 2023 - Parco Delle Cascine). Sempre in estate, SALMO sarà in veste di dj il 3 giugno 2023 al Nameless Festival e il 10 agosto 2023 al Barrakud Festival a Pag, in Croazia.

Sarà poi fra i protagonisti della II edizione di Red Bull 64 Bars Live il 7 ottobre a Scampia, Napoli.

La scaletta del concerto approfondimento Salmo ha pubblicato tre canzoni con la sua nuova band Le carie Russelcrowe Stai zitto Antipatico Parappapà Che ne so Daytona Jam – In trappola / La chiave Criminale 1984 Perdonami Jam PXM Flop / Ace of Sapdes Jam – A Dio Hellvisback 2 / Hellvisback / Wall of death Jam – S.A.L.M.O. Kumite 90MIN Le Carie Bugiardo Un attimo Tu per me Monologo 404 Unplugged Intro Carmine Il senso dell’odio La prima volta Lunedì Aldo ritmo L’alba Il cielo nella stanza Run through the jungle – Marla – Black Widow Dj set