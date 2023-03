La scaletta del concerto di Ernia al Forum di Assago

Sold-out anche a Milano per il concerto dell’artista: tour tutto esaurito per il rapper milanese

Ernia è un rapper italiano di nuova generazione, classe 1993, molto amato dal pubblico, soprattutto da quello più giovane. Nome d’arte di Matteo Professione, ha iniziato il suo nuovo tour la scorsa domenica, 19 marzo, dalla Kioene Arena di Padova, che ha registrato il tutto esaurito. Questa sera, martedì 22 marzo , per lui sarà un concerto molto particolare perché rappresenta quasi un ritorno a casa, essendo nato a Milano. Il Forum di Assago è uno dei luoghi più ambiti da chi fa questo lavoro e ottenere un concerto in una simile arena significa avere una base di pubblico molto ampia tale da giustificare un evento in un luogo così grande.

Ernia in concerto al Forum di Assago, la scaletta

approfondimento

Ernia in concerto, al via il “Tutti hanno paura Tour”. INTERVISTA

Nonostante la sua giovane età, Ernia ha un repertorio musicale molto interessante, frutto della carriera cominciata appena 18enne. Ernia è cresciuto con nomi del rap italiano del calibro di Ghali, per esempio. Ed è proprio insieme a lui, oltre che a Maite e al produttore Fonzi Beat che fonda nel 2011 il gruppo alla formazione dei Troupe D'Elite, presto messi sotto contratto da Gué Pequeno per Tanta Roba. A quei tempi, Ernia si esibiva con il nome di ErNyah ed è così che ha iniziato a farsi conoscere sulla scena. Da quel momento la sua carriera ha iniziato a girare finché ognuno dei componenti di quel gruppo non ha trovato la sua strada da solista. Oggi, Ernia è uno dei più apprezzati nel suo campo e la scaletta che sta presentando in questo tour, quindi anche a Milano, è la sintesi della sua carriera fino a questo momento. A meno di cambiamenti, dovrebbe essere: