Renato Zero in concerto a Mantova, la scaletta del 21 marzo 2023

Ci sono artisti che riescono a superare le resistenze della storia e a imprimere la loro impronta perpetua nella memoria di un Paese. Uno di questi, per l’Italia, è Renato Zero, cantautore istrionico romano, che rimanendo sempre fedele a se stesso è riuscito a conquistare il cuore di generazioni di appassionati. Definirlo un cantante è riduttivo, lui è un performer d’antan, un antesignano degli spettacoli e dell’intrattenimento. Ogni suo concerto si muove su diversi livelli dell’arte per regalare al pubblico uno vero show memorabile. Ed è su questa impronta che è nato Zero a Zero, nuovo tour del cantautore, tornato sui palchi dopo una lunga assenza. Non stupisce che la maggior parte delle date siano già sold-out, visto l’affetto che da anni lo circonda. Zero a Zero è qualcosa di diverso rispetto al solito, vuol essere un viaggio introspettivo dell’artista nella sua “doppia vita”, quella di cantautore e quella di libero cittadino. Questa sera, martedì 21 marzo, Renato Zero salirà sul palco della Grana Padano Arena di Mantova.