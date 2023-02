Renato Zero in concerto, annunciata una nuova data a Roma

Nuova data nella Capitale per il cantante, pronto a tornare in tour in tutta Italia per due mesi di esibizioni Condividi

Roma e Renato Zero, un legame forte, saldo, indissolubile. Da sempre. Il cantautore e produttore romano ha cantato ed espresso il suo amore per la Città Eterna, un affetto ricambiato e mai spento, come dimostra la sequela di sold-out in carriera da parte di Renato Zero, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per la "sua" Roma. L'ultima iniziativa del cantante per i fan della Capitale è la decisione di fissare una nuova data al Palazzo dello Sport di Roma, che ora conta quattro concerti complessivi, che si esauriranno con la data del 3 maggio. Si inseriscono in un tour che l'artista, da marzo a maggio, appunto, porterà avanti per riabbracciare i suoi fan dopo la pandemia, fan che non hanno mai smesso di supportarlo e amarlo.

I concerti di Renato Zero approfondimento Le canzoni più famose di Renato Zero Quelli di Renato Zero, più che concerti, sono da sempre dei veri e propri eventi, degli show strabilianti che ridefiniscono il concetto di musica live. Il cantautore romano può essere definito un precursore degli spettacoli, dello show a 360 gradi ma anche della ribellione e del trasformismo. Fin dagli anni Settanta, infatti, Renato Zero ha sconvolto e stravolto gli schemi con look e spettacoli che hanno fatto storcere il naso ai puristi della musica, che non hanno mai accolto di buon grado le rivoluzioni pacifiche. Nonostante siano passati più di 50 anni da quando Renato Zero è salito per la prima volta sul palco per scrivere nuove pagine di musica italiana, il suo entusiasmo sembra non essere mai stato così potente come ora. Per lui è come se il tempo non fosse mai andato avanti e si fosse fermato, tra paillettes e lustrini. Forse, è anche questo il motivo per il quale la base di fan di Renato Zero non è solo sempre particolarmente nutrita ma in continua espansione.

Il tour di Renato Zero Zero a Zero, una sfida in musica, è il tour che occuperà le serate di Renato Zero per due mesi, da marzo a maggio. La partenza è fissata per il 7 marzo dal Nelson Mandela Forum di Firenze, dove Renato Zero si fermerà fino all'11 dello stesso mese. Poi farà tappa a Conegliano Veneto, prima di una doppia serata al pala Alpitour di Torino. Saranno due anche le date di Mantova, il 21 e il 22 marzo e quelle di Bologna alla Unipol Arena. Dopo la tappa di Pesaro, il 7 aprile, Renato Zero sarà al Mediolanum Forum di Milano per due serate. Altrettante ne farà a Livorno ed Eboli. La conclusione è stata affidata a Roma, dove il cantante si fermerà da 28 aprile al 3 maggio per quattro concerti.