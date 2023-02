Renato Zero torna in tour: “Il pubblico è la mia cartina al tornasole”

Dalla ricerca di concentrazione in camerino prima di salire sul palco allo strettissimo legame con il pubblico, il musicista si è raccontato a poche settimane dalla partenza della tournée Zero a Zero - Una sfida in musica

Il 7 marzo Renato Zero darà il via alla nuova tournée Zero a Zero - Una sfida in musica con cui toccherà dieci città per un totale di ventitré appuntamenti . Alla vigilia della partenza, abbiamo intervistato l’artista che ha raccontato alcuni dettagli del tour: dalla scrittura dello spettacolo alla voglia di dare tutto sé stesso sul palcoscenico.

Ho scartato l’ipotesi di portare lo spettacolo del Circo Massimo per onestà professionale. Dopo quel riscontro meraviglioso da parte del pubblico sentivo il bisogno di fare un tour vero e proprio, così ho deciso di cambiare rotta scrivendo Zero a Zero - Una sfida in musica per potermi analizzare.

Zero a Zero - Una sfida in musica è la tournée con cui la voce di Mi vendo analizzerà la sua vita portando sul palco Renato e Zero, l’uomo e l’artista.

In questo tour ci saranno Renato e Zero

In qualche modo io e Zero stiamo tirando le somme, lui si lamenta di qualcosa e io gli ricordo che mi deve tanto poiché non lo avrebbero scritturato se non fosse stato per me.

Il tour partirà da Firenze per poi toccare numerose città fino ad arrivare a Eboli

Il tour arriverà a Eboli ma in un futuro prossimo mi sono ripromesso di poter accarezzare anche il mio amato Sud: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Un omaggio speciale per loro. Purtroppo al Sud ci sono spazi con capienza limita e questo significherebbe triplicare il costo dei biglietti, per questo motivo mi sono ripromesso di girare il Sud nelle piazze all’aperto.