Carliz De La Cruz Hernández, ex-fidanzata del rapper portoricano Bad Bunny, ha intentato una causa del valore di 40 milioni di dollari contro l’artista, che avrebbe usato senza autorizzazione in due canzoni la registrazione della voce ansimante della ragazza mentre pronuncia le parole “Bad Bunny, baby”. Come riportato dal Guardian, la frase compare nei brani Pa Ti, che conta più di 355 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 235 milioni di riproduzioni su Spotify, e Dos Mil 16, che conta invece più di 60 milioni di visualizzazioni su Youtube e più di 280 milioni di riproduzioni su Spotify. Secondo i documenti legali, la “riconoscibile voce” di De La Cruz sarebbe stata usata senza consenso anche per canzoni, registrazioni, promozioni e concerti in tutto il mondo e in televisione, radio, social media e piattaforme musicali. “Da allora, migliaia di persone hanno commentato direttamente sui social media di Carliz, così come ogni volta che si reca in un luogo pubblico, sul “Bad Bunny, baby”. Questo ha causato, e attualmente causa, che De La Cruz si senta preoccupata, intimidita, sopraffatta e ansiosa”, asseriscono le carte processuali. Come riportato inoltre da Pitchfork, con riguardo all’uso illecito della registrazione vocale i documenti legali affermano poi che “dal momento che De La Cruz ha chiarito di non acconsentire al suo utilizzo, la sua pubblicazione ha costituito un atto di grave negligenza, malafede, e, peggio ancora, un attacco alla sua privacy, morale, e dignità dal momento che tutte le parti avevano e hanno ancora conoscenza di questi fatti e anche così hanno deciso di essere sconsiderate e di infrangere la legge”.