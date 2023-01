Il rapper portoricano, avvicinato da una ragazza nella Repubblica Dominicana, non ha rinnegato il gesto: "La persona che si avvicina a me per salutarmi, per dirmi qualcosa o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece mi mette davanti alla faccia un fottuto telefono sarà considerato per quello che è, una persona irrispettosa"

Su un lungomare della Repubblica Dominicana addobbato a festa, una giovane ragazza sorridente si è avvicinata con il cellulare stretto in mano e pronto allo scatto di selfie a Bad Bunny . Il rapper portoricano, che nel 2022 ha guadagnato per il terzo anno consecutivo il titolo di artista globale più ascoltato su Spotify anche grazie al successo mondiale di Un Verano Sin Ti, l’unico album in lingua spagnola candidato come Album dell’anno ai Grammy, non ha però gradito le attenzioni della fan. Dopo aver afferrato il telefono della ragazza, Bad Bunny l’ha scaraventato nell’acqua sotto lo sguardo sgomento della proprietaria, proseguendo poi con un gruppo di amici la passeggiata interrotta. “Devi rispettare i suoi spazi” si sente nel sottofondo del video, divenuto virale sul web, che riproduce la scena.

NESSUNA RITRATTAZIONE

"La persona che si avvicina a me per salutarmi, per dirmi qualcosa o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece mi mette davanti alla faccia un fottuto telefono sarà considerato per quello che è, una persona irrispettosa. E verrà trattato come merita". In un post su Twitter, corredato dall’hashtag #SinCojonesMeTiene (che, tradotto, significa “Non me ne frega niente”), Bad Bunny non ha rinnegato l’accaduto.