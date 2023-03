Salmo in concerto al Forum di Milano, la scaletta del 20 marzo 2023

Salmo è sold-out anche al Mediolanum forum di Assago: ennesimo tutto esaurito per il rapper sardo che riempie teatri e palazzetti in tutto il Paes Condividi

Salmo non si ferma e il suo Flop tour prosegue la marcia trionfale in tutta Italia. Questa sera, lunedì 20 marzo, sarà in concerto al Mediolanum forum di Assago, alle porte di Milano, ed è inutile dire che già da tempo sono sold-out. Il rapper sardo è in tour per la promozione del suo nuovo lavoro discografico, uno dei principali successi dell'inverno musicale che ci stiamo mettendo alle spalle con l'arrivo della nuova stagione. Tra tutti gli esponenti della cultura rap italiana, Salmo è considerato come uno dei più interessanti dagli esperti di musica e non è un caso che abbia un seguito così elevato e in costante crescita.

Salmo in concerto a Milano, la scaletta approfondimento Salmo ha pubblicato tre canzoni con la sua nuova band Le carie È innegabile che, ormai da tempo, Salmo sia nel suo periodo d’oro: concerti sold-out e dischi con indici di vendita strepitosi sono una conferma dei risultati esaltanti raggiunti in tanti anni di lavoro. Salmo ha saputo diversificare la sua offerta con il passare del tempo e, come nella miglior tradizione del rap, ha instaurato collaborazioni di rilievo per essere ancora più trasversale per il pubblico. Per la scaletta del tour, Salmo ha dovuto trovare un necessario equilibrio tra i brani in promozione e quelli che gli hanno regalato il successo negli ultimi anni. La scaletta dell’artista per il concerto di Milano potrebbe essere la seguente: 90 Min Mic Taser Stai zitto Antipatico Papparapà Daytona Criminale Ricchi e Morti Giuda Perdonami L’alba Flop Perdonami A Dio Yoko Ono La prima volta Russell Crowe Disobey Hellvisback S.A.L.M.O Dj Set: Ho paura di uscire 1, Ho paura di uscire 2 feat Lazza, Kumitè, Ez feat Ensi, Marylean feat Nitro, La canzone nostra feat Blanco, Mic Check feat Noyz Narcos

I concerti di Salmo GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo Milano, il Flop tour di Salmo si sposterà a Padova e a Torino. Si chiuderà così questa parentesi per il cantante sardo, che non si allontanerà dai palchi troppo a lungo, visto che ha già annunciato il tour estivo con partenza il prossimo 28 giugno. Il calendario, in questo caso, è ancora in costruzione.