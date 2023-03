Salmo, il concerto di Milano del suo Flop Tour è sold out

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sold Out la data di Milamo di Salmo, prevista per lunedì 20 marzo 2023 al Mediolanum Forum. Lo show fa parte della seconda tranche del Flop Tour (organizzato e prodotto da Vivo Concerti insieme a Lebonski), che dopo i concerti di novembre e dicembre 2022, torna nei palazzetti anche a Padova (23 marzo 2023, al Kioene Arena) e Torino (24 marzo 2023, al Pala Alpitour). I biglietti per questa sono in vendita online e disponibili in tutti i punti vendita. Info su vivoconcerti.com. Salmo è accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Il 15 marzo è uscito Tre, i primi tre brani del nuovo album che l’artista ha creato proprio con il collettivo. Tu x me, Bugiardo e Un attimo vanno a comporre un trittico hardcore che è una pura dichiarazione d’amore al punk e alla musica suonata.



Salmo e Le Carie sul palco regalano ai fan di ogni data uno spettacolo originale e vario, con picchi di crudo metal, djset trascinanti, oltre a un momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da “Salmo Unplugged (Amazon Original)”, lo speciale editoriale uscito il 3 ottobre 2022 su Amazon Music Italia. Questa esclusiva tracklist, registrata a fine estate in Sardegna, con arrangiamenti nuovi, è stata pubblicata anche in vinile il 9 dicembre 2022. Una scaletta inedita che comprende anche i brani più significativi di Salmo oltre alle tracce dell’ultimo disco Flop (oltre 260 milioni di streaming totale e certificato triplo disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “Kumite” (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “FLOP” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “Kumite” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.



Una cura particolare è dedicata alla scenografia e ai visual - pensati per sottolineare ogni brano della setlist - che attingono al poliedrico immaginario di Salmo. Per tutta la durata dello show si alternano sullo schermo immagini 3D e l’avatar dell’artista, sapientemente disegnato da Alessandro Fele e Andrea Folino, servendosi anche dell’impiego di software di Intelligenza Artificiale. A fare da sfondo, ambientazioni e scenari a tratti apocalittici e distopici, di città in fiamme o ambienti desertici. L’intero concept visual, prodotto da Reef Studios, è stato sviluppato da Fr3nk Zappa e da Andrea Folino (con light design a cura di Blearred), contribuendo a creare un gioco di continuità fra palco, artista e fan, grazie anche all’uso di luci neon e fumo. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 42 dischi d’oro, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50mila persone, e con il Flop Tour propone uno show completamente nuovo e pensato per l’occasione, un concerto imperdibile dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano i suoi live.



Salmo tornerà sui palchi dei principali festival estivi italiani con il Salmo Summer Tour 2023, previsto per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: sarà a Ferrara (28 giugno, Ferrara Summer Festival), Cagliari (1 luglio, Beach Arena), Lugano (11 luglio, LAC en plein air), Roma (13 luglio, Rock in Roma), L’Aquila (15 luglio, Pinewood Festival), Majano (UD) (22 luglio, Festival di Majano), Catania (29 luglio, Villa Bellini), Gallipoli (16 agosto, Sottosopra Festival), San Benedetto del Tronto (AP) (25 agosto, San.B Sound) per concludere a Firenze (10 settembre, Decibel Open Air 2023 - Parco Delle Cascine).