Måneskin in concerto a Firenze, la scaletta del 20 marzo 2023

Possono piacere o non piacere, ma è innegabile che i Måneskin siano il gruppo italiano più amato degli ultimi decenni. Hanno conquistato il mondo, partecipano ai principali eventi in ogni angolo del globo e sono pronti a iniziare un tour nei palazzetti degli Stati Uniti, un privilegio e un onore che viene concesso solo quando le major e i produttori hanno la certezza di fare sold-out. Sono giovani, acclamati e imitati da milioni di giovanissimi, che cercano di copiarne stile e movenze. Non mancano le critiche, ma nonostante la relativamente breve esperienza nel mondo della musica "dei grandi" i quattro ragazzi di Roma cercano di non cadere in provocazioni e quando sono sul palco si esaltano e coinvolgono il pubblico con la loro musica. Questa sera, lunedì 20 marzo, il gruppo si esibirà a Firenze e, com'era prevedibile e noto, anche per questo concerto i biglietti sono andati sold-out in pochi giorni da quando sono stati resi disponibili.

La scaletta di Firenze approfondimento Måneskin in concerto a Bologna, un viaggio oltre il tempo e lo spazio A voler cercare biglietti per il tour dei Måneskin in Italia non se ne trovano più. C’è ancora qualcosa di disponibile negli stadi ma il Loud Tour non ha più possibilità di acquisto. Tra brani inediti e cover, il gruppo romano ha nel suo arco numerose canzoni diventate hit mondiali, che il pubblico si aspetta di sentire durante i concerti e sicuramente non saranno delusi. In base agli eventi finora conclusi, la scaletta per la data di questa sera al Nelson Mandela Forum di Firenze, dovrebbe seguire il seguente schema: Don’t Wanna Sleep Gossip Zitti E Buoni Own My Mind Supermodel Coraline Baby Said Bla Bla Bla In Nome Del Padre Beggin’ Timezone For Your Love Gasoline Torna A Casa Vent’Anni Amandoti I Wanna Be Your Slave La Fine Feel Mark Chapman Mammamia Kool Kids The Loneliest I Wanna Be Your Slave

I prossimi concerti dei Måneskin GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo l’evento di Firenze, i Måneskin suoneranno a Roma, Napoli e Bari, per poi concludere il tour italiano il prossimo aprile con ben quattro date all’Assago Forum di Milano, tutto esaurito in ognuno degli appuntamenti. Chi non ha potuto acquistare i biglietti per questo tour può sempre sperare negli stadi la prossima estate. Se la prima data di San Siro, infatti, è già sold out restano alcuni posti allo stadio Olimpico di Roma e a Trieste, oltre che la seconda data a Milano.