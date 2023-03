Maneskin in concerto a Bologna, la scaletta del 16 marzo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Negare il successo dei Maneskin negli ultimi due anni è un esercizio complicato per i detrattori della band romana. I quattro sono il gruppo italiano di maggior successo di sempre, i loro dischi e singoli sono acclamati in tutto il pianeta. I Maneskin hanno trovato la chiave di volta per raggiungere la fama planetaria e di questo gliene va dato atto. I loro concerti sono costantemente sold-out e in qualunque luogo si trovino ospiti, c’è uno stuolo di ammiratori urlanti pronti a tutto, anche solo per sfiorarli. Questa sera, giovedì 16 marzo, il gruppo si esibirà a Bologna ma è di queste ore l’annuncio del nuovo tour, che partirà il prossimo settembre, e che li vedrà protagonisti anche in Oriente per la prima volta.