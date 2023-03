Renato Zero in concerto a Conegliano Veneto, la scaletta del 14 marzo

Viaggio introspettivo nell’io e nella musica per il tour Zero a Zero dell’artista che questa sera, martedì 14 marzo, fa tappa a Conegliano Veneto Condividi

È ripartito il tour Zero a Zero di Renato Zero, una serie eventi epici che hanno già riscosso grandissimo successo tra il pubblico che ha avuto la possibilità di partecipare alle prime date. Questa sera, martedì 14 marzo, l'artista sarà a Conegliano Veneto. Da decenni sulle scene, la sua immagine non ha mai risentito dello scorrere del tempo ma anzi, ha saputo intercettare nuove generazioni che col tempo si sono appassionate alla sua musica e alla sua arte. Ma non solo, perché è noto ed evidente che tanti dei giovani artisti che si affacciano ora sulla scena riprendano o si ispirino proprio a Renato Zero. Zero a Zero è qualcosa di diverso da un semplice tour, perché è quasi l'estrema sintesi di quello che è stato il percorso di vita e artistico del cantautore fino a questo momento: "​​Il risultato di una sfida in musica tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour… Tutto da vivere".

Renato Zero in concerto a Conegliano Veneto, la scaletta approfondimento Renato Zero torna in tour: “Il pubblico è la mia cartina al tornasole” Renato Zero ha definito questo suo tour come una “una scommessa difficile. Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio”. C’è tutta la poesia della sua arte in queste parole, in una definizione che va a pescare dalle emozioni più profonde dell’artista, che ha sempre amato esplorare non solo il suo intimo con le canzoni portate sul palco, ma anche quello del suo pubblico. Zero a Zero è un progetto d’introspezione, che chi lo ha già vissuto racconta come un viaggio in musica straordinario. Ecco la scaletta possibile per questa sera: Il mercante di stelle Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista Mai più da soli Viaggia Cercami Emergenza noia Sogni di latta Che fretta c’è Dimmi chi dorme accanto a me Questi anni miei La culla è vuota Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa Figli tuoi Madame Chi Via dei martiri Vivo / Uomo, no! / Non sparare / Il carrozzone Ufficio reclami Triangolo Si sta facendo notte Rivoluzione Quanto ti amo Tutti sospesi Quattro passi nel blu La vetrina Amico assoluto

Concerti di Renato Zero

Per far fronte alle tantissime richieste del pubblico, nel corso di questo tour Renato Zero è stato costretto a raddoppiare alcune date, in modo tale da permettere a tutti di essere parte del suo Zero a Zero. Dopo Conegliano Veneto, l'artista si sposterà a Torino, poi a Bologna, Milano, Livorno ed Eboli, fino alla conclusione che si terrà a Roma, la sua città.