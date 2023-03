Robbie Williams, in arrivo l'album dance con i Lufthaus

I Lufthaus e Robbie Williams pronti al debutto discografico: il divo del pop battezza la band da lui fondata nel 2020 Condividi

Robbie Williams sta tornando ed è pronto a farlo in grande stile con un nuovo album che potrebbe segnare l'ennesimo punto di svolta nella sua carriera. Partito come frontman dei Take That nei lontani anni Novanta, con lo scioglimento del gruppo ha saputo riciclarsi come solista, intraprendendo una carriera straordinaria, che ai primi anni Duemila l'ha portato in cima a tutte le classifiche con brani entrati nella storia della musica pop mondiale. Ora è pronto a una nuova rivoluzione e a breve lancerà il nuovo album in collaborazione con i Lufthaus. In qualche modo, per lui si tratta di un ritorno alle sonorità dance che hanno accompagnato parte della sua prima stagione musicale.

L’album con i Lufthaus approfondimento Robbie Williams il 28 luglio al Lucca Summer Festival Non sono state fornite informazioni sulle date di uscita e sui contenuti dell’album, quindi non si conosce nemmeno il titolo, ma i ben informati dicono che il divo del pop sia particolarmente entusiasta di questo nuovo progetto. Il gruppo e Robbie Williams hanno fatto conoscenza tempo fa e sono nate alcune collaborazioni ma nessuno avrebbe immaginato che sarebbe nato un album. Williams ha voluto dare fiducia a questi giovanissimi artisti emergenti, che stanno muovendo ora i loro primi passi nella musica d’alto livello. Evidentemente, ha visto in loro del potenziale e vuole essere lui a battezzarne il debutto discografico. D’altronde, Williams ha sempre avuto una particolare attitudine alla sperimentazione, così come ha dimostrato di avere non poco coraggio durante tutta la sua carriera. Non sono mancati per lui i momenti difficili ma ha sempre saputo rialzarsi e ora che è universalmente riconosciuto come divo del pop, e così sarà per sempre, forse vuole fare la sua parte per aiutare altri artisti. Dal 2020 collabora con loro, o meglio dire, può essere considerato il terzo membro del gruppo.

Chi sono i Lufthaus GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti I Lufthaus sono una formazione che, come tale, è nata proprio nel 2020 e ha come fondatore proprio il divo del pop insieme a Tim Metcalfe e Flynn Francis, due artisti australiani. Ma Metcalfe e Williams avevano una conoscenza antecedente, grazie a una collaborazione fatta nel 2012. La band, senza Williams, ha iniziato a suonare nei locali di Ibiza, riscuotendo anche un certo successo ma è solo nel 2022 che, con l’uscita di Soul Seekers, che i fan hanno capito che il terzo membro della band era proprio Robbie Williams. A gennaio del 2023, a distanza di tre anni dalla formazione della band, il cantautore ha annunciato che il gruppo aveva abbastanza brani per un disco ed ecco che ora il lavoro è pronto all’uscita.