Robbie Williams, una canzone per il gatto Felix per Purina VIDEO

Grande ritorno di Robbie Williams , che oggi ha presentato la sua nuova canzone , decisamente diversa e con un fine alternativo rispetto al solito. Il nuovo brano, infatti, nasce per supportare la campagna pubblicitaria a livello europeo di Purina , azienda leader nel settore del pet care. La canzone del divo del pop inglese è dedicata alla campagna per la promozione dei prodotti studiati appositamente per i gatti che, secondo i dati statistici a livello mondiale, è l’animale domestico più diffuso del pianeta. Robbie Williams non sarà l’unico protagonista ma in questo caso è chiamato a dividere la ribalta col gatto Felix, vera star indiscussa della campagna, i cui prodotti prendono il suo nome.

La canzone di Robbie Williams per Purina

approfondimento

Robbie Williams il 28 luglio al Lucca Summer Festival

È per il brand Felix che Purina ha deciso di mettere in campo tutte le sue forze e di rivolgersi all’ex frontman dei Take That, band pop britannica degli anni Novanta che ha lanciato Robbie Williams, che ha accettato con entusiasmo il lavoro. Il cantautore è stato chiamato a realizzare una canzone a tema che, dopo settimane di lavoro, ha preso forma con il nome di It’s great to be a cat. Indiscrezioni segrete riferiscono che Williams si sia avvalso proprio della collaborazione di Felix per la sua stesura. “L’attesa è terminata, finalmente posso rivelarvi che sono io la nuova voce di Felix! Da sempre adoro i gatti, nel tempo ho avuto diversi amici felini e dopo aver osservato a lungo il loro affascinante modo di comportarsi, posso affermare con sicurezza che è bello essere un gatto”, ha dichiarato il cantante con grande entusiasmo. La premiere dello spot è stata affidata in esclusiva a YouTube, che ha effettuato il lancio alle 18 precise. Il lancio è stato trattato dalla piattaforma online come un vero e proprio evento mediatico, con tanto di countdown.