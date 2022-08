Robbie Williams torna con Lost e festeggia 25 anni di carriera

Lost è prima di tutto uno strano modo per festeggiare 25 anni di carriera, soprattutto se sei una popstar con i numeri di Robbie Williams. Il singolo scelto dall’artista britannico per fare da apripista al nuovo album XXV non ha infatti niente di celebrativo, al contrario. Il testo parla di un uomo che sente di aver perso tutto ed è roso dai dubbi. Perché Williams ha scelto proprio un brano simile come biglietto da visita di un disco che nascerebbe per essere apparentemente un personale auto-omaggio? Forse perché rappresenta il modo più spontaneo per raccontare in maniera sincera in che modo quello che era il leader di una delle tante boyband di fine anni Novanta sia riuscito a sopravvivere fino agli anni Venti, in un ecosistema musicale completamente diverso. Un percorso pieno di successi ma anche di momenti bui, prontamente messi in piazza ogni volta dai terribili tabloid d’Albione, che hanno spesso fatto sentire Robbie sull’orlo dell’abisso.

Oggi con Lost è come se Robbie Williams mostrasse le cicatrici di una lotta che altri avrebbero nascosto. Non è un caso che anche il tweet con cui l’artista ha presentato il pezzo spieghi senza giri di parole: “Lost parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti sconsiderati”.