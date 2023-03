Renato Zero in concerto a Firenze oggi 7 marzo, la scaletta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Renato Zero torna in tour con Zero e Zero: ogni suo appuntamento ha i contorni dell’evento, non solo per i suoi fan ma anche per tutti gli amanti della musica che apprezzano le melodie ricercate e la voce suadente del cantautore romano. Da decenni sulle scene, la sua immagine non ha mai risentito dello scorrere del tempo ma anzi, ha saputo intercettare nuove generazioni che col tempo si sono appassionate alla sua musica e alla sua arte. Renato Zero non è un semplice cantautore, oggi verrebbe definito come un performer, un artista a tutto tondo che sa interpretare la sua musica a 360 gradi in tutte le sfaccettature dell’arte. La grandiosità di questo evento è stata spiegata dallo stesso artista: “​​Il risultato di una sfida in musica tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour… Tutto da vivere”. La “doppia vita” di Renato Zero si racconta in musica: “Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo”.