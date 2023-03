È morto Steve Mackey, bassista dei Pulp

VITA E CARRIERA

approfondimento

Nato nella città britannica di Sheffield nel 1966, Mackey ha suonato in diverse band locali prima di unirsi ai Pulp nel 1989. “Sembravano abbastanza indipendenti, piuttosto distaccati, e io stavo in band davvero rumorose, garage band, e i Pulp erano come una band artistica. Non sembrava molto accogliente” aveva dichiarato il bassista in un’intervista del 1996. Tuttavia, l’entusiasmo di Mackey per la musica dance ha contributo alla creazione del suono che ha spinto il gruppo al centro della scena Britpop della metà degli anni Novanta. Il successo della band è decollato proprio a partire da Separations, il primo album registrato con Mackey nel 1989 e rilasciato nel 1992, si è riconfermato con le successive uscite His’n’Hers, che nel 1994 ha raggiunto la Uk Top 10, Different Class, il disco del 1995 che conteneva l’inno Common People e che ha raggiunto il numero uno in classifica, This Is Hardcore, uscito nel 1998, e We Love Life, uscito nel 2001. Nel 2002 Mackey si è ritirato, ma tra il 2011 e il 2012 ha partecipato alle reunion live dei Pulp in tutto il mondo e nel 2013 ha rilasciato con la band la traccia demo After You. Nell’ottobre 2022 il bassista ha invece annunciato che non avrebbe invece partecipato all’ultima reunion del gruppo prevista nell’estate del 2023: “Sono eccezionalmente orgoglioso delle opere che abbiamo creato insieme...ma ho deciso di continuare il lavoro in cui sono coinvolto – progetti musicali, cinematografici e fotografici”. Mackey ha infatti spaziato in innumerevoli campi artistici: ha collaborato non solo in veste di produttore, co-autore e mixer con musicisti come Florence + The Machine, MIA e Arcade Fire, ma anche come fotografo e regista per i progetti di Miu Miu, Giorgio Armani, Moncler e Saint Laurent e, per la direzione musicale del brand, con il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele che, dopo le dimissioni dello scorso anno, ha salutato come “un vero sognatore e sempre impavido, curioso, stimolante e e divertente con cui lavorare”.