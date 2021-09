Jarvis Cocker fa un disco con Wes Anderson a tema The French Dispatch

Si intitola "Tip-top Chansons d’ennui" ed è un album di cover messo assieme dal cantautore e musicista britannico, celebre per essere il cantante dei Pulp, in collaborazione con il mitico regista de "I Tenenbaum", "Moonrise Kingdom" e "Grand Budapest Hotel", tra gli altri. E dell'ultimo suo capolavoro che arriverà nelle sale italiane l'11 novembre. Proprio a "The French Dispatch" si rifà questo disco, rivelandosi un'appendice musicale dell'attesissima pellicola

Gli amanti delle sette note da un lato e della settima arte dall'altro potranno finalmente rifarsi gli occhi, anzi le orecchie: il 22 ottobre uscirà un disco intitolato "Tip-top Chansons d’ennui" che sarà un'appendice musicale al film "The French Dispatch".



Si tratta di un album di cover assemblato da Jervis Cocker, il cantautore e musicista britannico noto ai più per essere (stato, sempre che non ci siano nuove reunion all'orizzonte) il cantante dei Pulp.

A questo disco ha collaborato lo stesso Wes Anderson quindi, se al punto "un'appendice musicale al film The French Dispatch" non vi eravate ancora sciolti, scoprendo che il mitico regista de "I Tenenbaum", "Moonrise Kingdom", e "Grand Budapest Hotel", tra gli altri, ci ha messo lo zampino adesso non potete che liquefarvi.



Lo stesso giorno verrà rilasciata anche la colonna sonora ufficiale di "The French Dispatch", firmata dal compositore francese Alexandre Desplat, che da sempre collabora con Wes Anderson (per lui aveva già scritto la colonna sonora di "Grand Budapest Hotel", con cui ha vinto l'Oscar - che si aggiunge all'Academy Award vinto per le musiche del film "La forma dell'acqua - The Shape of Water"; di "Fantastic Mr. Fox"; "Moonrise Kingdom"; "Grand Budapest Hotel" e "L'isola dei cani").

Benché qualsiasi nota sfornata da quel genio di Alexandre Desplat (dalla cui mente e dalle cui mani è passato tutto il più grande cinema dal 1990 a oggi, da "Il curioso caso di Benjamin Button" a "Il profeta", da "Il discorso del re" ad "Argo", da "Zero Dark Thirty" a "Piccole donne" di Greta Gerwig, per non parlare dei tantissimi blockbuster del calibro di "The Twilight Saga: New Moon" ed entrambe le parti di "Harry Potter e i Doni della Morte"), il 22 ottobre di certo i cultori della buona musica saranno tutti sintonizzati su "Tip-top Chansons d’ennui", c'è da scommetterci.



Oltre a essere un insolito e originale progetto - dato che di appendici musicali dei film non se ne sentono molte in giro - "Tip-top Chansons d’ennui" è interessante anche perché si rivela un tributo al pop francese targato anni Sessanta.



C'è già disponibile all'ascolto il primo singolo, "Aline", che promette davvero bene, preannunciando l'intero disco un successo. Potete ascoltare "Aline" nel player che trovate sotto, in fondo a questo articolo.