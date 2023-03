Kendrick Lamar in concerto all'arena di Verona, annunciata la data

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Kendrick Lamar suonerà in Italia quest'estate, esibendosi in concerto all’Arena di Verona il prossimo 17 luglio 2023.

Il rapper, cantautore e produttore discografico statunitense è fresco del trionfo registrato ai Grammy Awards 2023, dove (dopo ben otto nomination) si è portato a casa tre premi, nelle categorie Best Rap Album, con Mr. Morale & The Big Steppers (il suo quinto album in studio, pubblicato il 13 maggio 2022), e Best Rap Song e Best Rap Performance con la canzone The Heart Part 5.

Gli amanti del rap e dell'hip-hop non vedevano l'ora di apprendere questa notizia.

A meno di un anno di distanza dal suo ultimo concerto italiano, uno dei massimi esponenti della scena musicale mondiale è pronto per tornare qui da noi, mandando in visibilio il proprio folto e affezionatissimo pubblico. È ormai considerato il re dell’hip-hop e vederlo esibirsi in un posto così meraviglioso e iconico come l’Arena di Verona rende lo show ancora più imperdibile.



I biglietti per il concerto sono già disponibili: la vendita generale è partita ieri, martedì 28 febbraio 2023. La corsa all'acquisto dei biglietti è stata subitanea, come accade quando un artista così famoso annuncia il suo arrivo in Italia.