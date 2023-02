Roger Waters, cancellati concerti per le sue posizioni contro Israele

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Roger Waters non suonerà a Francoforte: la città tedesca ha cancellato uno spettacolo dell'ex frontman dei Pink Floyd. Le motivazioni riguardano le sue posizioni considerate di stampo antisemita. Il governo municipale della città definisce Roger Waters come uno degli "antisemiti più famosi al mondo", motivo per cui ha deciso di annullare l'esibizione del musicista inglese, che era programmata per il prossimo il 28 maggio alla Festhalle, il luogo in cui vennero imprigionati gli ebrei dopo la tristemente celebre Kristallnacht, la Notte dei cristalli.

La Festhalle è un luogo di proprietà pubblica, quindi il governo municipale della città di Francoforte può decidere di cancellare un evento previsto su quel suolo, a differenza di quanto recentemente accaduto nella città tedesca di Colonia, dove il concerto di Roger Waters dovrebbe tenersi in un locale di proprietà privata (quindi i politici non hanno in quel caso voce in capitolo). Tuttavia anche a Colonia il consiglio comunale, benché non eserciti alcuna influenza diretta sull'organizzazione del live nella Lanxess-Arena (il grande locale in cui il concerto dell'ex membro dei Pink Floyd è previsto), ha chiesto a gran voce ai proprietari del suddetto spazio di non procedere con lo spettacolo.

Invece per questo live del 28 maggio a Francoforte il consiglio comunale ha il potere decisionale in quanto si terrebbe sul suolo pubblico. E il concerto di Roger Waters non si farà, così è stato deliberato.



Inoltre nell'ambito del tour “Roger Waters - this is not a drill" sono previsti altri cinque concerti in Germania, tutti fissati per il prossimo maggio. “Ci sono anche richieste di cancellazione dei concerti a Berlino, Monaco e Colonia”, si legge nella dichiarazione ufficiale di Francoforte.



Alla fine di questo articolo trovate il comunicato completo pubblicato sul sito della città di Francoforte, condiviso sui canali social ufficiali della città tedesca.