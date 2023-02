Fre e Annalisa Minetti cantano che Nevica sulla fine della passione

approfondimento

Da Dardust a Mengoni, i 45 migliori album italiani del 2022. FOTO

"Nevica è un brano che fonde il ritmo del rap con la morbidezza del pop, assorbendo il meglio da entrambi i generi e creando un ottimo mash-up tra il mio stile è quello di Annalisa, che sulle tracce urban “spacca tantissimo -racconta Fre– Nevica riesce a portare dove le paure prendono il sopravvento, ma dà anche la forza per scioglierle come neve che lascia il posto al sole". Nel brano, Annalisa Minetti canta il risveglio, l’amara consapevolezza di stare in un rapporto in cui la felicità è ormai utopica, mentre Fre parla del dolore del distacco, la rabbia di aver dato tutto a chi non lo meritava ed i logoranti dubbi sulla strada da seguire: "Il nostro brano racconta di una compulsiva ricerca della felicità, che per riuscire ad avere ha bisogno di ferire -dice Annalisa Minetti– Io e Fre vogliamo usare la musica come mezzo di comunicazione, capace di far ascoltare orecchie che non hanno mai ascoltato, di far vedere ad occhi che da troppo tempo sono abbagliati da ciò che non è essenziale. La neve nasconde sì, ma tutto può tornare se c’è cura ed amore".