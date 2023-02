Mark Lanegan ha aiutato Kurt Cobain a scrivere "Something in the Way"

È stato appena reso noto un dettaglio non da poco, soprattutto per gli amanti dei Nirvana da una parte e di Mark Lanegan dall'altra (amanti che spesso sono duplici, sia degli uni che dell'altro): Lanegan ha collaborato con il leader dei Nirvana per scrivere il testo di Something in the Way. Lo rivela un libro appena uscito, facendo parlare direttamente Nick Oliveri, il quale fu compagno di band del compianto Lanegan ai tempi dei Queens of the Stone Age e della Mark Lanegan Band

Una notizia bomba per gli appassionati di grunge è stata annunciata in queste ore: Mark Lanegan ha aiutato Kurt Cobain a scrivere il testo della canzone Something in the Way.

Si tratta di un dettaglio non da poco, soprattutto per gli amanti dei Nirvana da una parte e di Mark Lanegan dall'altra (amanti che spesso sono duplici, sia degli uni che dell'altro).



A rivelare che il compianto leader degli Screaming Trees ha preso parte alla creazione della hit dei Nirvana è Nick Oliveri, il quale fu compagno di band di Lanegan ai tempi dei Queens of the Stone Age e della Mark Lanegan Band.

Olivieri lo afferma per la prima volta pubblicamente in un libro appena uscito, intitolato al musicista scomparso due anni fa.

“Mark mi disse che aveva scritto parte del testo di Something in the Way con Kurt Cobain” dichiara Nick Oliveri nella biografia Lanegan, un testo sulla vita dell’artista curato da Greg Prato, già autore del volume Grunge Is Dead. “Kurt aveva suonato in qualche brano di Mark nell’album The Winding Sheet. Così piuttosto che essere pagati si dissero: 'Io ti ho aiutato con il testo di un tuo brano, tu mi hai aiutato in un mio. Facciamo che siamo pari'”, racconta Olivieri nelle pagine biografiche dedicate al defunto amico e collega.