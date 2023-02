Musica

Ancora per qualche settimana gli artisti sono costretti ai concerti indoor ma i nostri teatri, palazzetti e forum sono pronti ad accogliere grandi eventi in attesa dell’estate e dei concerti all’aperto. Da Achille Lauro ad Antonello Venditti, passando per Mondo Marcio e Michael Bublé, ecco gli artisti che a febbraio saranno sui palchi di tutta Italia

Nel mese di febbraio Achille Lauro girerà l’Italia (con una pausa per partecipare come ospite al Festival di Sanremo) con ben 7 concerti: il 2 a Napoli, il 3 a Bari, il 13 a Bologna, il 14 a Milano, il 17 a Roma, il 20 a Torino e il 23 a Firenze

Mese da record per il cantautore romano Claudio Baglioni, in tour da novembre, che nel mese di febbraio terrà più di un concerto ogni due giorni, con ben 15 date dal nord al sud Italia: il 2 a Fermo, il 3 ad Avezzano, il 4 ad Avellino, il 5 a Bari, il 7 a Sulmona, l'8 ad Assisi, il 9 a Perugia, il 10 a Spoleto, il 12 a Modena, il 13 a Reggio Emilia, il 14 a Rimini, il 16 ad Arezzo, il 18 a Milano, il 26 a Vercelli e il 27 a Como

Concerto one shot per Mondo Marcio il 2 febbraio: il rapper si esibirà solo sul palco di Milano per uno show evento al quale per il momento non faranno seguito altre date